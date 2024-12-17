BTP lideri Hüseyin Baş'tan Mersin'de iktidara İsrail tepkisi

BTP lideri Hüseyin Baş, partisinin Mersin İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, Mersin ve Silifke Limanlarının satışına değinerek, Mersin Limanı’nın İsrail ile ticarette önemli bir nokta olduğuna dikkati çekti.

Baş, iktidarın özelleştirme politikasına tepki göstererek, “Mersin Limanı’nı özelleştirdiler. İsrail'le ticaret konusunda en hayati rotaların, noktaların başında Mersin Limanı geliyor. Burası devletin elinde olsa ortam bambaşka olurdu” ifadelerini kullandı.

“MERSİN'DE 760 DÖNÜM ARAZİYİ BUGÜN HANGİ BİRİNİZ 600 MİLYONA ALABİLİR”

İktidarın özelleştirme politikasına eleştiri yönelten Baş, şunları söyledi:

“Bugün Mersin Limanı’nı özelleştirdiler. İsrail’le ticaret konusunda en hayati rotaların, noktaların başında Mersin Limanı geliyor. Burası devletin elinde olsa ortam bambaşka olurdu. Yetmiyor Silifke'deki limanı özelleştirdiler. Silifke Limanı’nı ve oradaki SEKA fabrikasını özelleştirdiler. 760 dönümlük bir araziden bahsediyorum 600 milyon TL'ye verdiler. Şimdi size ben bir şey soruyorum: Mersin'de 760 dönüm araziyi bugün hangi biriniz 600 milyona alabilir? Millete verilmez, vatandaşa verilmez ama iş tutacakları adamlara verirler.

“DEVLET ACİZ DEĞİL AMA YÖNETİCİLERİ ACİZ”

Silifke Limanı'nı alanlar, ‘Mersin limanı full kapasiteydi, yer bize yetmez oldu, Silifke limanını aldık’ diyor. Devletin becerip de para kazanamadığı limanı geliyor bir tane vatandaş alıyor, full kapasite çalıştırıyor. Bu devlet bu kadar aciz mi? Devlet aciz değil ama yöneticileri aciz! Acziyet böyle olunca ne yapıyorlar bakın; bütün hepsi birbiriyle bağlantılı gelir yok, para yok ne yapman lazım vergi toplaman lazım. Tek gelirin vergi haline geliyor.

“SENİN VEKİLİN NİYE DÜNYAYI GEZİP PAZARLAMA YAPMIYOR”

Bakın bu ülke 1 trilyon dolar gayri safi milli hasılaya çıktı diye övünenlerin yönettiği bir ülke... Size yemin ediyorum ceketimi asayım 3 trilyon yaparım. 600 tane milletvekili sabah akşam el kaldırıp indiriyor. O elinde hiçbir önemi yok senin vekilin bu mu? Senin vekilin niye dünyayı gezip pazarlama yapmıyor? Dünyayı gezip pazarlama yapacağına bir tane bakan belirlemişler bakan dünyayı gezip dilencilik yapıyor.”