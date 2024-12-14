Bu 11 markayı sakın evinize sokmayın! Bakanlık ifşa etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bu 11 markayı sakın evinize sokmayın! Bakanlık ifşa etti

Tarım Bakanlığı gıda sahtekarlarını açıklamaya devam ediyor. Bakanlık yeni markaları tek tek ifşa etti. Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde yer alan bu 11 markayı sakın almayın.

Tarım ve Orman Bakanlığı denetimleri Aralık ayının ilk 2 haftasında da tam gaz devam etti. Bakanlık "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" ve "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine 11 markayı daha ekledi.

BU 11 MARKAYI SAKIN ALMAYIN

Vatandaşları çeşitli hilelerle kandırarak hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş ürünleri satan markalar bakanlığın sitesinde paylaşıldı. Listede cinsel güç artırıcılardan baharata kadar farklı ürünler yer aldı.

BAHARATA BOYA CİNSEL ÜRÜNE İLAÇ

Büyük market zincirlerinin raflarında vatandaşa satışa sunulan Arifoğlu markasının sumak baharatında "Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti" gerçekleştirildi. Cinsel güç artırıcı Diblong markasının içeceği, macunu, cezeryesi ve çikolatasında ise "İlaç Etken Maddesi Tespiti" yapıldı.

BAKANLIK İFŞA ETTİ

Bakanlığın denetimlerine takılan markalar ve ürünleri şöyle listelendi:

foto2.jpg

foto111.jpg

Son Haberler
Shawl eski kocası hakkında konuştu
Shawl eski kocası hakkında konuştu
Kelly Clarkson elbisesine servet ödedi
Kelly Clarkson elbisesine servet ödedi
Espanyol ve Osasuna berabere kaldı
Espanyol ve Osasuna berabere kaldı
Bu 11 markayı sakın evinize sokmayın! Bakanlık ifşa etti
Bu 11 markayı sakın evinize sokmayın! Bakanlık ifşa etti
Büyük Manchester Derbisi'nde gelenek bozulmadı
Büyük Manchester Derbisi'nde gelenek bozulmadı