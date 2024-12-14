Bu 11 markayı sakın evinize sokmayın! Bakanlık ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı denetimleri Aralık ayının ilk 2 haftasında da tam gaz devam etti. Bakanlık "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" ve "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine 11 markayı daha ekledi.

BU 11 MARKAYI SAKIN ALMAYIN

Vatandaşları çeşitli hilelerle kandırarak hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş ürünleri satan markalar bakanlığın sitesinde paylaşıldı. Listede cinsel güç artırıcılardan baharata kadar farklı ürünler yer aldı.

BAHARATA BOYA CİNSEL ÜRÜNE İLAÇ

Büyük market zincirlerinin raflarında vatandaşa satışa sunulan Arifoğlu markasının sumak baharatında "Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti" gerçekleştirildi. Cinsel güç artırıcı Diblong markasının içeceği, macunu, cezeryesi ve çikolatasında ise "İlaç Etken Maddesi Tespiti" yapıldı.

BAKANLIK İFŞA ETTİ

Bakanlığın denetimlerine takılan markalar ve ürünleri şöyle listelendi: