Bu akşam 4 ili dolu ve hortum vuracak. 6 saatte 60 bin şimşek çakacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Avrupa Fırtına Tahmin Merkezi, 4 ile turuncu, 8 ile ise sarı kodlu uyarı verdi.

Özlem Kıral KAYNAK: Haber Merkezi
Bu akşam 4 ili dolu ve hortum vuracak. 6 saatte 60 bin şimşek çakacak.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 ile turuncu, 8 ile sarı kodlu uyarı vermesinden sonra, Avrupa Fırtına Tahmin Merkezi'de (ESTOFEX) Çanakkale, Balıkesir, Edirne, Tekirdağ çevrelerine en üst düzeyde uyarı verdiğini paylaşarak "Aksiyonlu bir 24 saat bizi bekliyor" açıklamasında bulundu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sitesinde yayımlanan 4 Kasım haritasına göre Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale'ye "turuncu" kodlu uyarı, İstanbul, İzmir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Balıkesir, Manisa ve Aydın'a ise "sarı" kodlu uyarı verildi.

Meteorojiden yapılan açılmaya göre: "Yapılan son değerlendirmelere göre Cumartesi akşam saatlerinde, kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Trakya Kesimi (Edirne il geneli, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batısı) ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." uyarısında bulunuldu.

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AVRUPA'DAN UYAR​​​​​​​I

'Hava Forum' adlı sosyal medya he​​​​​​​sabının, Avrupa Fırtına Tahmin Merkezi'nden (ESTOFEX) aktardığına göre: "Avrupa Fırtına Tahmin Merkezi (ESTOFEX) de Türkiye'de Çanakkale, Balıkesir, Edirne, Tekirdağ çevrelerine en üst düzeyde uyarı vermiş. Yer yer iri dolu ve fırtına riskinin çok yüksek olduğu belirtiliyor. Aksiyonlu bir 24 saat bizi bekliyor..” denildi.

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