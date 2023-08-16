Bu alışkanlık kanser riskini yüzde 40 azaltıyor. Bilim insanları açıkladı

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İsveç'teki Gothenburg Üniversitesi'nde görev yapan araştırmacılar, 16 ila 25 yaşları arasındaki erkekler üzerinde yaptıkları analizlerde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Bilim insanları, sporu hayatının bir parçası haline getiren erkeklerin kansere yakalanma olasılığının yüzde 40 daha az olduğunu açıkladı.

30 yılı aşkın bir süredir devam eden çalışmada, genç yaşta kardiyorespiratuar zindeliği iyi olan kişilerin, yaşlandıkça bağırsak, böbrek, karaciğer, pankreas ve akciğer kanseri gibi hastalıklara yakalanma olasılığının daha düşük olduğu bulundu.

KANSER NEDİR?

Kanser, vücudun herhangi organ ya da dokusundaki hücrelerin kontrolsüz çoğalması ve büyümesi sonucu ortaya çıkan bir hastalık tablosudur.

Kanser oluştuğu dokuya göre adlandırılır. 200'den fazla tipi tespit edilmiştir. En sık görülen ve ölüme yol açan kanser türleri akciğer, mide, karaciğer, kolon ve meme kanseridir.

KANSERİN MUHTEMEL BELİRTİLERİ NELERDİR?

Anormal kilo kaybı

İdrardan ya da dışkıdan kan gelmesi

Memede kitle

Vücudun herhangi bir yerinde kitle

Öksürük, göğüs ağrısı, nefes darlığı

Kan tükürme

Nedensiz, geçmeyen ishal veya kabızlık

Mide veya makat ağrısı

Öksürükte kan

Benlerin renginde değişme, kabuklanma, büyüme

Anormal vajinal veya rektal kanamalar

Karın ağrısı

Uzun süren ve nedeni açıklanamayan ateş

Kemik ağrıları

Solukluk

Halsizlik