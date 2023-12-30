Bu araçlar benzin ve motorini kokluyor. Akaryakıt istasyonunun yolunu unutacaksınız

Kaynak: Haber Merkezi
Bu araçlar benzin ve motorini kokluyor. Akaryakıt istasyonunun yolunu unutacaksınız
Akaryakıt fiyatlarına seri zam gelmesi araç alacakların da yakıt tüketimini göze alarak seçim yapmasına neden oluyor. İşte size akaryakıt istasyonunun yolunu unutturup, benzin ve motorin tüketimini en düşükte harcayan araçların listesi.

Kamuson'un haberine göre, dünyada yaşanan enerji krizi ülkemizi de derinden sarstı. Akaryakıta yapılan seri zamlar bir çok araç sürücüsünün toplu taşıma kullanmasına neden oluyor. Araç almak isteyenlerin ilk dikkat ettiği özelliklerden biri yakıt tüketimi. Vatandaşlar, araç alırken ‘yakıt cimrisi’ araçlara daha çok ilgi gösteriyor.

Biz de araç almayı planlayalar için, ortalama yakıt tüketimi en az olan araçların bir listesini hazırladık. İşte hazırladığımız listedeki araçlar ve bu araçların ortalama yakıt tüketimleri.

Citroen C4 Cactus

Şehir içi 3.9, şehirler dışı 3.4.

Citroen C-Elysee 1.5 HDi

Şehir içi 4.3, şehir dışı3.3.

Opel Corsa Elegance 1.2

Şehir içi 4.8, şehir dışı 3.6.

Fiat Egea

Şehir içi 5.1, şehir dışı 3.5. .

Peugeot 208 1.5 BlueHDi

Şehir içi 4.3, şehir dışı 3.4.

Volkswagen Yeni Polo 1,0 TSI

Şehir içi 5.1, şehir dışı 4.8.

Skoda Scala 1.0 TSI

Şehir içi 5.9, şehir dışı 4.

Renault Megane

Şehir içi 7.4, şehir dışı 5.

Toyota Corolla 1.4 D-4D

Şehir içi 5.8, şehir dışı 4.3. .

BMW 116d

Şehir içi 5.2, şehir dışı 4.4.

En Az Yakan Dizel Araçlar

Peugeot 2008 ( 3,6 litre)

Peugeot 508 ( 3,8 litre)

Citroen C4 (3,8 litre)

Citroen C-Elysee (3,9 litre)

Opel Crossland (3,9 litre)

Volkswagen Passat (3,9 litre)

Mini Cooper Clubman (4 litre)

Fiat Egea (4,1 litre)

Renault Megane (4,1 litre)

BMW 1 Serisi (4,2 litre)

EN AZ YAKAN BENZİNLİ ARAÇLARIN LİSTESİ

Peugeot 208 (4,1 litre)

Citroen C3 (4,2 litre)

Opel Corsa (4,3 litre)

Nissan Micra (4,6 litre)

Kia Stonic (4,8 litre)

Dacia Sandero (4,9 litre)

Hyundai i10 (4,9 litre)

Kia Picanto (4,9 litre)

Mitsubishi Space Star (4,9 litre)

Renault Clio (5 litre)

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