Bu araçtan yaralanmadan çıktı

Kaynak: İHA

Bolu’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak ters durdu. Meydana gelen kazada sürücünün burnu bile kanamadı.

Kaza, Taşkesti-Mudurnu kara yolunun Çavuşderesi Köprüsü mevkisinde meydana geldi. İbrahim Sağlamöz idaresindeki 54 ABU 609 plakalı otomobil, Taşkesti'den Mudurnu'ya seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

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Kontrolden çıkan otomobil, takla atarak şarampolde ters döndü. Çevredeki diğer sürücüler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Sürücü, ters dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı. Burnu bile kanamayan sürücüye sağlık ekipleri ambulansta kontrol amaçlı ilk müdahalede bulunuldu. Kazada hasar alan otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu alandan kaldırıldı.

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