20 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Bu aylarda saç neden dökülür?

Uzmanı mevsim geçişlerinde saç dökülmesine dikkat çekti. Bakın bu aylarda saçlar neden daha fazla dökülüyor, ne yapmalı?

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 18:11
Takip Et

Bu aylarda saç dökülmesinin nedenleri nelerdir?

Bu aylarda saç neden dökülür?
+
Aa
-

Saç Ekim Uzmanı Nihat Tüney, mevsim geçişlerinde yaşanan saç dökülmeleri konusunda bilgiler verdi. Tüney, " Aslında her saç teli, gelişimini tamamladığında dökülür. Sebebinin ise büyük oranda mevsimsel geçişlerde gözlenen hormonal değişikliklerden veya stresten kaynaklandığı düşünülüyor Mevsimsel saç dökülmesiyle ilgili farklı görüşler olsa da bu dönemlerde gözle görülür bir dökülme olduğu ortada. Mevsimsel saç dökülmeleri özellikle kadınlarda daha sık gözleniyor. " dedi.

 

 

Nihat Tüney, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:
"Araştırmalarda, yaz aylarında kafatasını güneş ışınlarından korumak için saç uzama hızının arttığı ve dökülmenin azaldığı gözlemleniyor.”dedi ve ekledi:

“Havaların soğumaya başlamasıyla ise doğal dökülmesi geciken saçlar, Eylül-Kasım ayları arasında hızla dökülüyor. Günde ortalama 100-150 saç telinin dökülmesi normal kabul ediyor"

SAÇ DÖKÜLMESİNDE DOKTORA GİTMELİ Mİ?

Mevsimsel dökülme ya da yoğun dökülmenin iki aydan uzun sürmesi halinde doktora gidilmesi gerektiğini vurgulayan Tüney, " Saçlar, kemik iliğinden sonra vücuttaki en hızlı gelişen dokudur. Kişinin kullandığı ilaçlar veya saçlara yapılan yoğun kimyasal ve yüksek ısı gibi fiziksel faktörler de saç dökülmesini artırır. Gelişim için gerekli olan protein, vitamin, mineral, aminoasitler ve esansiyel yağ asitlerinin eksikliği de yine saç dökülmesini artıran önemli nedendir. A vitamini, B vitamini kompleksi, E vitamini ve niasin gibi çok çeşitli vitamin, mineral ve aminoasitleri içerir.” diye konuştu.

DHA

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
1
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
2
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
3
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
4
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
5
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
﻿Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor
6
﻿Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor
﻿Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
7
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
﻿FETÖ'nün "Askeri casusluk soruşturmasında kumpas" davası sanıklarının yargılanmasına başlandı
﻿FETÖ'nün
﻿FETÖ'nün "Askeri casusluk soruşturmasında kumpas" davası sanıklarının yargılanmasına başlandı
﻿Meteorolojiden zirai don uyarısı
﻿Meteorolojiden zirai don uyarısı
﻿Meteorolojiden zirai don uyarısı
﻿Sungurlu'da kartpostallık görüntüler
﻿Sungurlu'da kartpostallık görüntüler
﻿Sungurlu'da kartpostallık görüntüler
﻿Arkadaşını 'şakalaşırken' öldüren sanık hakkında karar verildi
﻿Arkadaşını 'şakalaşırken' öldüren sanık hakkında karar verildi
﻿Arkadaşını 'şakalaşırken' öldüren sanık hakkında karar verildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.