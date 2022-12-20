Bu aylarda saç neden dökülür?

Saç Ekim Uzmanı Nihat Tüney, mevsim geçişlerinde yaşanan saç dökülmeleri konusunda bilgiler verdi. Tüney, " Aslında her saç teli, gelişimini tamamladığında dökülür. Sebebinin ise büyük oranda mevsimsel geçişlerde gözlenen hormonal değişikliklerden veya stresten kaynaklandığı düşünülüyor Mevsimsel saç dökülmesiyle ilgili farklı görüşler olsa da bu dönemlerde gözle görülür bir dökülme olduğu ortada. Mevsimsel saç dökülmeleri özellikle kadınlarda daha sık gözleniyor. " dedi.

Nihat Tüney, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Araştırmalarda, yaz aylarında kafatasını güneş ışınlarından korumak için saç uzama hızının arttığı ve dökülmenin azaldığı gözlemleniyor.”dedi ve ekledi:

“Havaların soğumaya başlamasıyla ise doğal dökülmesi geciken saçlar, Eylül-Kasım ayları arasında hızla dökülüyor. Günde ortalama 100-150 saç telinin dökülmesi normal kabul ediyor"

SAÇ DÖKÜLMESİNDE DOKTORA GİTMELİ Mİ?



Mevsimsel dökülme ya da yoğun dökülmenin iki aydan uzun sürmesi halinde doktora gidilmesi gerektiğini vurgulayan Tüney, " Saçlar, kemik iliğinden sonra vücuttaki en hızlı gelişen dokudur. Kişinin kullandığı ilaçlar veya saçlara yapılan yoğun kimyasal ve yüksek ısı gibi fiziksel faktörler de saç dökülmesini artırır. Gelişim için gerekli olan protein, vitamin, mineral, aminoasitler ve esansiyel yağ asitlerinin eksikliği de yine saç dökülmesini artıran önemli nedendir. A vitamini, B vitamini kompleksi, E vitamini ve niasin gibi çok çeşitli vitamin, mineral ve aminoasitleri içerir.” diye konuştu.

DHA