Bu belde de yeniden sandık başına gidilecek

İl Seçim Kurulu'na yapılan itirazın ardından yenilenmesine karar verilen seçimde, beldede 3 okulda kurulan 16 sandıkta oy verme işlemi gerçekleşecek. Bu önemli seçimde 6 partinin adayı yarışacak.



Türkiye genelinde 31 Mart seçimlerinin ardından parti bayrakları kaldırılırken, YSK'nin seçimlerin yenileneceğini açıkladığı yerler arasında bulunan Büyükkarıştıran'da parti bayrakları yeniden asıldı.

DSP'nin belde belediye başkan adayı Hakan Karaman, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, Pazar günü seçmenlerin vatandaşlık görevlerini yerine getireceğine inandığını belirtti. Karaman, tüm vatandaşları bir kez daha sandığa davet ederek, seçimlerin bir demokrasi yarışı olduğunu vurguladı. "Bu süreçte hem biz hem bize destek veren arkadaşlarımız biraz hayal kırıklığına uğradık ve yorulduk ama inancımızı hiç kaybetmedik. Kazanacağımıza inanıyoruz. Sonuçta bu demokrasi, hizmet yarışı. Biz bu hizmeti şu anki başkandan daha iyi yapacağımız için bu yarışa girdik" diye konuştu.

MHP'nin adayı Erkan Tezcan da 31 Mart'ta demokrasinin yerini bulmadığı için seçimin yenilenmesine karar verildiğini belirtti. Beldelerinde daha önce böyle bir durumla karşılaşmadıklarını ve adaylar olarak yorulduklarını dile getiren Tezcan, "Seçmenlere ulaşmak istiyorsunuz, kendi etrafınızdaki veya bazı kitlelere projelerinizi anlatmaya çalışıyorsunuz, mutlaka bir tatlı yorgunluk olacak. Bizim de tatlı bir telaşımız oldu. Allah'ın izniyle 2 Haziran'da sonuçları göreceğiz" dedi.



Büyükkarıştıran'da seçimler heyecanla beklenirken, adaylar seçim kampanyalarını son hızla sürdürüyor ve seçmenler ise 2 Haziran'da sandık başına giderek demokratik haklarını kullanmaya hazırlanıyor.