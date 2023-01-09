Bu belirtiler varsa meme kanseri olabilirsiniz?

Prof. Dr. Ali Uğur Emre meme kanserinin belirtilerini şöyle anlattı:

“Memede veya koltuk altında yeni gelişen sertlik veya kitleler,

Meme başından gelen ve özellikle kanlı olan akıntılar,

Meme başında veya derisinde sonradan gelişen içe çekilme durumu,

Meme derisinde kalınlaşma veya ödem gelişimi,

Meme derisinde kızarıklık, olağan dışı ağrı,

Meme başında gelişen yara veya egzama benzeri durumlar,

Her iki meme arasında boyut farkı gelişmesi ve asimetri oluşması,

Koltuk altında ele gelen bezelerin ortaya çıkması gösterilebilir.

Peki meme kanseri olduğunu kişi nasıl anlayabilir. İşte uzmanından o bilgiler:

“Memede veya koltuk altında yeni gelişen sertlik veya kitleler, Meme başından gelen ve özellikle kanlı olan akıntılar, Meme başında veya derisinde sonradan gelişen içe çekilme durumu, Meme derisinde kalınlaşma veya ödem gelişimi, Meme derisinde kızarıklık, olağan dışı ağrı, Meme başında gelişen yara veya egzama benzeri durumlar, Her iki meme arasında boyut farkı gelişmesi ve asimetri oluşması, Koltuk altında ele gelen bezelerin ortaya çıkması meme kanserinin belirtileri arasında gösterilir.”