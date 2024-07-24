Bu belirtileri dikkat! Prof. Dr. Özlü'den 'yaz ishali’ uyarısı

Kaynak: DHA
Bu belirtileri dikkat! Prof. Dr. Özlü'den 'yaz ishali’ uyarısı

Yaz aylarında açıkta satılan gıda ve içeceklerin tüketilmesiyle artan ishal vakalarına dikkat çeken Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Bu durum, daha çok kirli sular ve kirli yiyeceklerin tüketilmesiyle ortaya çıkan bir komplikasyondur. Bebeklerde tehlikeli olabilir. Ayrıca böbrek yetmezliği ve kalp yetmezliği gibi kritik hastalıklarda ciddi komplikasyonlara yol açabilir" dedi.

Prof. Dr. Özlü'den 'yaz ishali’ uyarısı

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, hava sıcaklıklarının artmasıyla 'yaz ishali' veya 'turist ishali' olarak bilinen rahatsızlıklarda artış olabileceğini belirterek uyarılarda bulundu. Özellikle tatillerde gıda güvenliği ve temizliğinin kontrol edilmesinin zorlaştığını ifade eden Özlü, "İshal, genellikle kirli sular ve yiyeceklerin tüketilmesiyle ortaya çıkar. Bakteriler, virüsler, parazitler veya toksik gıda zehirlenmeleri bu duruma neden olabilir. İshal genellikle karın ağrısı, bulantı, kusma ve halsizlik gibi semptomlarla birlikte görülür. Bebeklerde ve böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği gibi kontrol altında olmayan hastalıklarda ciddi komplikasyonlara yol açabilir" dedi.

1-004.jpg

"DİKKATLİ OLMAKTA FAYDA VAR"

İshale neden olan faktörlere değinen Prof. Dr. Özlü, "İshal, açıkta satılan gıdaların ve içeceklerin tüketilmesiyle ortaya çıkar. Salata türü, pişirilmeden tüketilen gıdalar, yaş pastalar, et, balık ve tavuk türü ürünler veya sıcakta bekletilmiş gıdalar risk taşır. Uygun koşullarda saklanmayan ve taşınmayan gıdalar da ishal yapabilir. Kirli ellerle dokunulan veya kirli sularla yıkanmış gıdaların tüketilmesi de ishal nedenidir. Hatta bazen havuz veya deniz sularının yutulmasıyla da ishal olabilir. Bu nedenle dikkatli olmakta fayda var" diye konuştu.

2.jpg

"BEBEKLER İÇİN RİSK FAZLA OLABİLİR"

İshal vakalarında perhiz yapılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Hastalarda genellikle 1-2 gün içinde iyi bir diyetle bu sorunlar çözülebilir. Eğer hastanın genel durumu iyiyse ve ağızdan beslenmesini engelleyen bir durum yoksa, iyi bir perhiz yapmasını tavsiye ediyoruz. Bol su içilmeli, mineralli sular ve tuzlu ayran tüketilmeli. Ayrıca yoğurt, haşlanmış patates, pirinç lapası, beyaz ekmek içi ve muz gibi gıdalar tüketilmeli. Tam bir perhizle, 24 saat içinde normale dönülebilir. Ancak durumu kötü olan, kusan ve ağızdan gıda alamayanların, özellikle bebeklerin hastaneye başvurmaları faydalı olacaktır. Bebekler için risk fazla olabilir; bu nedenle aşırı bitkinlik ve genel durum bozukluğu varsa mutlaka hekime başvurulmalı. Kaybedilen sıvı ve minerallerin yerine konması gerekiyor, aksi takdirde ciddi sorunlar görülebilir" dedi.

İlgili Haberler
Yaz ishaline iyi gelen bitkiler nelerdir? Uzmanlar ve bilimsel araştırmalar ne diyor?
Yaz ishaline iyi gelen bitkiler nelerdir? Uzmanlar ve bilimsel araştırmalar ne diyor?
Yaz ishali öldürebilir! Uzmanlar uyarılarını açıkladı
Son Haberler
Sivas’ta araç devrildi! Ölü ve yaralılar var Gündem
Sivas’ta araç devrildi! Ölü ve yaralılar var
Trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsüne silah çekti Gündem
Trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsüne silah çekti
Ali Koç’a karşı çıkan kulüp belli oldu Spor
Ali Koç’a karşı çıkan kulüp belli oldu
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Fransa'da 40 dakika uçakta bekletildi Dünya
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Fransa'da 40 dakika uçakta bekletildi
MHP'li Yönter'in cinayetten önce azmettiriciye mesajı ortaya çıktı Gündem
MHP'li Yönter'in cinayetten önce azmettiriciye mesajı ortaya çıktı
Manisa Sarıgöl beyaza büründü Yerel Haberler
Manisa Sarıgöl beyaza büründü