Bu belirtileri dikkat! Prof. Dr. Özlü'den 'yaz ishali’ uyarısı

Prof. Dr. Özlü'den 'yaz ishali’ uyarısı

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, hava sıcaklıklarının artmasıyla 'yaz ishali' veya 'turist ishali' olarak bilinen rahatsızlıklarda artış olabileceğini belirterek uyarılarda bulundu. Özellikle tatillerde gıda güvenliği ve temizliğinin kontrol edilmesinin zorlaştığını ifade eden Özlü, "İshal, genellikle kirli sular ve yiyeceklerin tüketilmesiyle ortaya çıkar. Bakteriler, virüsler, parazitler veya toksik gıda zehirlenmeleri bu duruma neden olabilir. İshal genellikle karın ağrısı, bulantı, kusma ve halsizlik gibi semptomlarla birlikte görülür. Bebeklerde ve böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği gibi kontrol altında olmayan hastalıklarda ciddi komplikasyonlara yol açabilir" dedi.

"DİKKATLİ OLMAKTA FAYDA VAR"

İshale neden olan faktörlere değinen Prof. Dr. Özlü, "İshal, açıkta satılan gıdaların ve içeceklerin tüketilmesiyle ortaya çıkar. Salata türü, pişirilmeden tüketilen gıdalar, yaş pastalar, et, balık ve tavuk türü ürünler veya sıcakta bekletilmiş gıdalar risk taşır. Uygun koşullarda saklanmayan ve taşınmayan gıdalar da ishal yapabilir. Kirli ellerle dokunulan veya kirli sularla yıkanmış gıdaların tüketilmesi de ishal nedenidir. Hatta bazen havuz veya deniz sularının yutulmasıyla da ishal olabilir. Bu nedenle dikkatli olmakta fayda var" diye konuştu.

"BEBEKLER İÇİN RİSK FAZLA OLABİLİR"

İshal vakalarında perhiz yapılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Hastalarda genellikle 1-2 gün içinde iyi bir diyetle bu sorunlar çözülebilir. Eğer hastanın genel durumu iyiyse ve ağızdan beslenmesini engelleyen bir durum yoksa, iyi bir perhiz yapmasını tavsiye ediyoruz. Bol su içilmeli, mineralli sular ve tuzlu ayran tüketilmeli. Ayrıca yoğurt, haşlanmış patates, pirinç lapası, beyaz ekmek içi ve muz gibi gıdalar tüketilmeli. Tam bir perhizle, 24 saat içinde normale dönülebilir. Ancak durumu kötü olan, kusan ve ağızdan gıda alamayanların, özellikle bebeklerin hastaneye başvurmaları faydalı olacaktır. Bebekler için risk fazla olabilir; bu nedenle aşırı bitkinlik ve genel durum bozukluğu varsa mutlaka hekime başvurulmalı. Kaybedilen sıvı ve minerallerin yerine konması gerekiyor, aksi takdirde ciddi sorunlar görülebilir" dedi.