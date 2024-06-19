Bu besinlerden uzak durun! Bir şey olmaz demeyin kansere davetiye çıkarıyor

HANGİ BESİNLER KANSER RİSKİNİ ARTIRABİLİR?
Kanser riskini artırabilecek besinler arasında aşağıdakiler bulunmaktadır:
• Brokoli: Güçlü antikanser özelliklere sahip olan sulforafan içerir ve meme kanseri hücrelerinin boyutunu ve sayısını azaltmaya yardımcı olabilir.
• Havuç: Mide ve prostat kanseri riskini azaltmada etkili olabilir.
• Fasulyeler: Lif bakımından zengindir ve kolorektal kansere karşı koruyucu olabilir.
• Kırmızı Meyveler: Antioksidan özelliklere sahip antosiyaninler içerir ve kolorektal kanser hücrelerinin büyümesini azaltabilir.
• Tarçın: Kanser hücrelerinin yayılmasını engellemeye yardımcı olabilir.