Bu besinlerden uzak durun! Bir şey olmaz demeyin kansere davetiye çıkarıyor

Bu besinlerden uzak durun! Bir şey olmaz demeyin kansere davetiye çıkarıyor
Düzenleme: Taner Yener

Kanser hastalığına yakalanma oranı bir çok farklı olaya göre değişiklik gösterse de bazı gıdalarda bulunan maddeler kanser olma riskini artırıyor. Bu riski en aza indirmek için işte bu gıdalardan olabildiğinde uzak durmamız tavsiye ediliyor.

1/16
Bu besinlerden uzak durun! Bir şey olmaz demeyin kansere davetiye çıkarıyor 1

Kanserle mücadelede beslenme alışkanlıklarının önemi giderek daha fazla anlaşılmaktadır. Uzmanlar ve bilimsel çalışmalar, kanser riskini artırabilecek bazı besinler konusunda uyarıyorlar.

2/16
Bu besinlerden uzak durun! Bir şey olmaz demeyin kansere davetiye çıkarıyor 2

Prof. Dr. Ayşe Perçin, lif bakımından zengin besinlerin kolon kanseri riskini azalttığını belirtiyor ve bu besinlerin sindirim sistemini düzenleyerek kanserojen maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olduğunu vurguluyor.

3/16
Bu besinlerden uzak durun! Bir şey olmaz demeyin kansere davetiye çıkarıyor 3

Uzm. Diyetisyen Betül Kocabaş, tam tahıllar, baklagiller, sebze ve meyvelerin lif bakımından zengin olduğunu ve kolon kanseri riskini azaltmada yardımcı olabileceğini ifade ediyor.

4/16
Bu besinlerden uzak durun! Bir şey olmaz demeyin kansere davetiye çıkarıyor 4

Prof. Dr. Ahmet Gültekin, antioksidanlar açısından zengin besinlerin tüketiminin kanser riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini söylüyor ve C vitamini, E vitamini ve beta karoten gibi antioksidanlar bakımından zengin besinlerin bolca tüketilmesini öneriyor.

5/16
Bu besinlerden uzak durun! Bir şey olmaz demeyin kansere davetiye çıkarıyor 5

Kanser tedavisinde besin ve ilaç etkileşimlerinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, kanser hastaları için besin – ilaç etkileşimlerinin farkında olmanın tedavilerin başarılı sonuçları için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

6/16
Bu besinlerden uzak durun! Bir şey olmaz demeyin kansere davetiye çıkarıyor 6

Greyfurt suyu gibi bazı yiyecek ve içeceklerin, kanser ilaçlarını metabolize eden enzimlerin aktivitesini inhibe edebileceğini ve bu durumun daha yüksek kan seviyelerine ve artan toksisiteye yol açabileceğini belirtiliyor.

7/16
Bu besinlerden uzak durun! Bir şey olmaz demeyin kansere davetiye çıkarıyor 7

Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden alınan bilgilere göre, kızartmalar, tuzlanmış ve tütsülenmiş besinler, nitrit ve nitrat gibi kimyasal maddeler ile işleme yöntemleri, yüksek ateşte ve ateşe çok yakın pişirilen besinler, şeker içeriği yüksek ve aşırı yağlı besinler kanser riskini artıran besinler arasında yer alıyor.

8/16
Bu besinlerden uzak durun! Bir şey olmaz demeyin kansere davetiye çıkarıyor 8

Fazla tüketilen alkolün ağız, yemek borusu, karaciğer, kolon, rektum ve meme kanseri riskini artırdığı gösterildi.

9/16
Bu besinlerden uzak durun! Bir şey olmaz demeyin kansere davetiye çıkarıyor 9

Organik olmayan meyveler ve sebzelerde bulunan atrazin, tiyodikarb ve organofosfatlar gibi tehlikeli pestisitler de kanser riskini artırabiliyor.

10/16
Bu besinlerden uzak durun! Bir şey olmaz demeyin kansere davetiye çıkarıyor 10

Son olarak bazı besinlerin sık ve fazla tüketiminin kansere neden olduğu ortaya çıkmıştır. Sağlıksız beslenme kanser hücrelerinin oluşumunu destekleyebilir ve kanserin hızla yayılmasına neden olabiliyor.

11/16
Bu besinlerden uzak durun! Bir şey olmaz demeyin kansere davetiye çıkarıyor 11

Bu bilgiler ışığında, kanser riskini artıran besinlerden uzak durmak ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmek, hastalıkların önlenmesinde kritik bir öneme sahip.

12/16
Bu besinlerden uzak durun! Bir şey olmaz demeyin kansere davetiye çıkarıyor 12

Kansere neden olan beslenme hatalarına dikkat ederek, sağlıklı bir yaşam sürdürmek mümkün.

13/16
Bu besinlerden uzak durun! Bir şey olmaz demeyin kansere davetiye çıkarıyor 13

HANGİ BESİNLER KANSER RİSKİNİ ARTIRABİLİR?

Kanser riskini artırabilecek besinler arasında aşağıdakiler bulunmaktadır:

• Brokoli: Güçlü antikanser özelliklere sahip olan sulforafan içerir ve meme kanseri hücrelerinin boyutunu ve sayısını azaltmaya yardımcı olabilir.

• Havuç: Mide ve prostat kanseri riskini azaltmada etkili olabilir.

• Fasulyeler: Lif bakımından zengindir ve kolorektal kansere karşı koruyucu olabilir.

• Kırmızı Meyveler: Antioksidan özelliklere sahip antosiyaninler içerir ve kolorektal kanser hücrelerinin büyümesini azaltabilir.

• Tarçın: Kanser hücrelerinin yayılmasını engellemeye yardımcı olabilir.

14/16
Bu besinlerden uzak durun! Bir şey olmaz demeyin kansere davetiye çıkarıyor 14

• Kuruyemişler: Belirli kanser türlerinin riskini düşürebilir.

• Zeytinyağı: Meme kanseri ve sindirim sistemi kanseri geliştirme riskini azaltabilir.

15/16
Bu besinlerden uzak durun! Bir şey olmaz demeyin kansere davetiye çıkarıyor 15

Ayrıca, sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmek ve kanser riskini azaltmak için aşağıdaki genel önerilere de dikkat etmek önemlidir:

• Alkol ve sigara kullanımını azaltmak.

• Radyasyondan korunmak.

• Aşırı yağlı ve şekerli beslenmemek.

• Posa tüketimini arttırmak.

16/16
Bu besinlerden uzak durun! Bir şey olmaz demeyin kansere davetiye çıkarıyor 16

• Tuzlanmış besinlerin tüketimine dikkat etmek.

• Antioksidan içeriği yüksek besinlerin tüketimini arttırmak.

• Taze meyve ve sebze tüketimini arttırmak.

• Kimyasal olan maddeleri az tüketmek.

Bu besinleri diyetinize dahil ederek ve sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları geliştirerek kanser riskinizi azaltabilirsiniz.

Bunlar da İlginizi Çekebilir
Hasadı başladı tanesi 40 TL. Kansere 'dur' diyor bağışıklığı çelik gibi yapıyor
Hasadı başladı tanesi 40 TL. Kansere 'dur' diyor bağışıklığı çelik gibi yapıyor
Kurban Bayramı'nda et yemeden önce mutlaka okuyun
Kurban Bayramı'nda et yemeden önce mutlaka okuyun
Şeker hastaları da artık yiyebilecek. Mor un ve meyvelerden üretiliyor
Şeker hastaları da artık yiyebilecek. Mor un ve meyvelerden üretiliyor
Dünyanın en zehirli yiyeceği açıklandı
Dünyanın en zehirli yiyeceği açıklandı
Uzmanı uyardı: Kurban etini bu şekilde yiyin
Uzmanı uyardı: Kurban etini bu şekilde yiyin
Kurbanlık et için kritik uyarı
Kurbanlık et için kritik uyarı