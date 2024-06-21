Sıcaklarda şeker hastalıklarına hayat kurtaran şekerli içecekler uyarıları

Sıcak havalarda diyabet hastalarının dikkat etmesi gereken en önemli konulardan biri, susuz kalma riski olduğu biliniyor.

Yeterli sıvı alımı, kan şekeri kontrolünü korumak ve diyabetin komplikasyonlarını önlemek için hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Ancak, diyabet hastalarının sıvı alımında dikkatli olması ve şekerli içeceklerden kaçınması önemli olmasıyla dikkat çekti.

Şekerli içecekler, kan şekeri seviyelerinde ani yükselmelere neden olabilir ve uzun vadede diyabet komplikasyonlarını risnini artırabilir.

Uzman Görüşleri:

Prof. Dr. Ahmet Kılıçoğlu (Endokrinoloji Uzmanı):

"Sıcak havalarda diyabet hastaları bol su ve şekersiz sıvılar tüketmelidir. Şekerli içecekler kan şekerini ani yükselterek diyabet komplikasyonlarına yol açabilir."

Dr. Ayşe Yılmaz (Diyabet Eğitim Uzmanı):

"Şekerli içecekler yerine, diyabet hastaları maden suyu, ayran, bitki çayı gibi şekersiz alternatifleri tercih etmelidir."

Dt. Ebru Turhan (Beslenme Uzmanı):

"Diyabet hastaları, sıvı alımını gün boyunca düzenli olarak yapmalıdır. Susuzluk hissedilmeden su içmek önemlidir."

Bilimsel Araştırmalar:

2023 yılında yapılan bir araştırma, şekerli içecek tüketiminin diyabet komplikasyonları riskini %25 oranında artırdığını bulmuştur.

2022 yılında yapılan bir başka araştırma, şekerli içecek tüketiminin kalp hastalığı ve felç riskini de artırdığını göstermiştir.

2021 yılında yapılan bir meta analiz, şekerli içecek tüketiminin erken ölüme yol açma riskini %22 oranında artırdığını bulmuştur.

Sıcak havalarda diyabet hastaları bol su ve şekersiz sıvılar tüketmeli, şekerli içeceklerden kaçınmalıdır. Şekerli içecekler kan şekeri kontrolünü bozabilir ve diyabet komplikasyonları riskini artırabilir. Diyabet hastaları, sıvı alımını gün boyunca düzenli olarak yapmalı ve susuzluk hissedilmeden su içmelidir.

Uzmanların ve bilimsel araştırmaların da belirttiği gibi, diyabet hastaları için en iyi sıvı seçeneği sudur.

Su, kalorisiz ve şekersizdir ve kan şekeri kontrolünü korumaya yardımcı olur.

Diyabet hastaları, susuz kalmamak için gün boyunca düzenli olarak su içmelidir.

Suyunuzu tatlandırmak için limon, salatalık veya nane gibi bitkiler ekleyebilirsiniz.

Maden suyu, ayran ve bitki çayı gibi şekersiz alternatifleri de tercih edebilirsiniz.

Alkol ve kafeinli içeceklerden kaçının.

Susuz kalma belirtileri yaşıyorsanız (ağız kuruluğu, baş dönmesi, halsizlik) derhal tıbbi yardım alın.