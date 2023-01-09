Servisçilikten ihale zenginliğine. Bu bir gözde yandaşın hikayesidir

KRT WEB'İN haberine göre, İstanbul Sultangazi Belediyesi'ne bağlı Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 23 Aralık 2022 tarihinde 'Araç Kiralama Hizmet Alımı' adı altında ihaleye çıktı.

4 Ocak tarihinde açıklanan sonuç ilanına göre, 2 Ocak ile 14 Şubat tarihleri arasını kapsayan araç kiralama hizmeti için belediye ile şirket arasında 6 milyon 783 bin TL'lik anlaşma imzalandı.

AKP'ye yakınlığıyla ve sürekli kamu ihalelerini almasıyla gündeme gelen Akmercan Turizm Taşımacılık Şirketi'nin bu zamana kadar aldığı kamu ihalelerinin toplamı 3 milyar TL'yi aştı.

SERVİS TAŞIMACILIĞINDAN, MİLYONLUK İHALELERE

1991 yılında servis taşımacılığı ile iş hayatına başlayan şirket, 1994 yılında çevre temizliği ve katı atık alanında faaliyet göstermeye başladı. 1999 yılında inşaat sektörüne de giren şirket 2006 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan Adıyaman Merkez ile Besni, Kahta ve Gölbaşı şehirlerinden oluşan doğalgaz dağıtım bölgesi lisansı ihalesini ve Sakarya'nın; Geyve, Alifuatpaşa ve Pamukova ilçelerinde doğalgaz dağıtımı işini de aldı.

AKP REFERANSLI

Şirketin web sitesinde referans olarak gösterdiği kamu kurumları arasında Cumhurbaşkanlığı, AKP, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği, Kızılay, Kamu Hastaneleri Birliği ve Yargıtay da bulunuyor.

Daha önce Akmercan Şirketi'nin AFAD haritalarına göre, deprem toplanma alanı olarak bilinen, yaklaşık 10 bin metrekarelik afet ve acil durum toplanma alanının yaklaşık 2 bin metrekaresini yıllarca işgal ettiği de ileri sürülmüştü.