Bu böceğe dokunan yandı! 387 bin lira ceza yedi

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, sosyal medya üzerinden konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çokçetin, Kemer'de bir yabancı vatandaşın böcek topladığına dair ihbar aldıklarını ifade etti.

Ekiplerin hemen harekete geçtiğini söyleyen Çokçetin, "Yapılan incelemelerde, şahsın 'Myrmeleontidae' familyasına ait 3 türü yakaladığı tespit edildi. Şahsa Çevre Kanunu'na muhalefetten 387 bin 141 lira cezai işlem uyguladık. Yakalanan 3 türü de doğal yaşam ortamına tekrar bıraktık." dedi.

Yetkili makamlar, Rus vatandaşına, genetik kaynakların ve bu kaynaklarla ilişkili geleneksel bilgilerin izinsiz olarak temin edilip kullanılması gerekçesiyle cezai işlem uygulandığını duyurdu.