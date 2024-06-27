Bu böceğe dokunan yandı! 387 bin lira ceza yedi

Düzenleme: Kaynak: AA
Bu böceğe dokunan yandı! 387 bin lira ceza yedi

Antalya'nın Kemer ilçesinde nadir bir böcek türü yakaladığı belirlenen Rus vatandaşına 387 bin 141 lira idari para cezası kesildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, sosyal medya üzerinden konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çokçetin, Kemer'de bir yabancı vatandaşın böcek topladığına dair ihbar aldıklarını ifade etti.

Ekiplerin hemen harekete geçtiğini söyleyen Çokçetin, "Yapılan incelemelerde, şahsın 'Myrmeleontidae' familyasına ait 3 türü yakaladığı tespit edildi. Şahsa Çevre Kanunu'na muhalefetten 387 bin 141 lira cezai işlem uyguladık. Yakalanan 3 türü de doğal yaşam ortamına tekrar bıraktık." dedi.

Yetkili makamlar, Rus vatandaşına, genetik kaynakların ve bu kaynaklarla ilişkili geleneksel bilgilerin izinsiz olarak temin edilip kullanılması gerekçesiyle cezai işlem uygulandığını duyurdu.

1.jpg

İlgili Haberler
Bu çiçekleri koparmanın cezası 387 bin 141 lira
Bu çiçekleri koparmanın cezası 387 bin 141 lira
Bu çiçeğe dokunmak için özel izin gerekiyor: Tülüşah
Son Haberler
Kripto paralarda toparlanma denemeleri Ekonomi
Kripto paralarda toparlanma denemeleri
Bankaların kredi hacmi düştü KKM 2 trilyon TL'ye geriledi Ekonomi
Bankaların kredi hacmi düştü KKM 2 trilyon TL'ye geriledi
İlker Ayık İstanbul'da 17 dönümlük çiftlik kurdu. Domates biber kabak yetiştiriyor Magazin
İlker Ayık İstanbul'da 17 dönümlük çiftlik kurdu. Domates biber kabak yetiştiriyor
Murat Ülker şeytanın bacağını kırdı Spor
Murat Ülker şeytanın bacağını kırdı
Diyarbakırlı Ramazan Hocayı öldüren sanık için istenen ceza belli oldu Gündem
Diyarbakırlı Ramazan Hocayı öldüren sanık için istenen ceza belli oldu
Cenk Tosun'un yeri kulübe değil saha Spor
Cenk Tosun'un yeri kulübe değil saha
Demir yüklü kamyon devrildi: 1 ağır yaralı Yerel Haberler
Demir yüklü kamyon devrildi: 1 ağır yaralı