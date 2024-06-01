Bu bölgeye dikkat Termometreler 35 dereceyi gösterecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son hava durumu değerlendirmeleri açıklandı. Yarın ülkemiz genelinin parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ve Eskişehir çevreleri, Batı Karadeniz'in doğu iç kesimleri (Samsun hariç), Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı bölgelerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların Giresun, Sivas, Osmaniye, Ardahan ve Artvin ile Rize'nin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor. Bu bölgelerde yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım ve dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Batı ve iç bölgelerde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece yükseleceği öngörülüyor. Öte yandan, Doğu Karadeniz'in yanı sıra Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde sıcaklıkların 3 ila 5 derece düşmesi beklenmektedir. Rüzgarın genelde güney yönlerden esmesi ve doğu bölgelerde zaman zaman kuzey yönlerden orta şiddette esmesi tahmin ediliyor.

UZMANINDAN UYARI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, "Hafta sonu yağışlar ara verecek. Sıcaklıklar şu anda yağışlardan dolayı iç kesimlerde mevsim normallerinin altına düştü ama çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların batı kesimlerinden başlayarak artacağını tahmin ediyoruz, hafta sonu ise özellikle cumadan itibaren batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacak" dedi.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU:

Türkiye'nin Marmara bölgesinde gökyüzü parçalı bulutlarla kaplı olacak, ancak genel olarak az bulutlu bir hava bekleniyor. Ege bölgesi de benzer bir hava durumuyla karşı karşıya kalacak; parçalı bulutluk hakim olacak. Akdeniz bölgesinin doğu kesimleri, akşam saatlerinde artan bulutlanma ile yerel sağanak ve gök gürültülü yağışların etkisi altına girecek.

İç Anadolu'da ise bulut oranı daha yüksek olacak, özellikle bölgenin doğusu ve Eskişehir çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlar görülecek. Bu yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli olması öngörülüyor. Batı Karadeniz'de gün boyunca parçalı bulutluk söz konusu olacak, ancak Kastamonu çevreleri akşam saatlerinde yerel yağışlara hazırlıklı olmalı.

Orta ve Doğu Karadeniz'de ise Samsun dışında, bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlar etkili olacak; Giresun, Artvin ve Rize'nin iç kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu bölgesinde de sağanak ve gök gürültülü yağışlar beklenirken, Güneydoğu Anadolu'da gökyüzü parçalı ve az bulutlu olacak.