Bu ceviz modu yükseltiyor ve...

Amazon cevizi veya Brezilya cevizi olarak da tanınan bu yemişin birçok faydası vardır. İşte Amazon cevizi hakkında az bilinen gerçekler…

Amazon Cevizi Güney Amerika’nın Amazon bölgesinde, 50 metreye kadar uzayabilen ağaçlarda yetişir. Ağacı 500 yıl ömürlüdür. Brezilya’da bu ağaçların kesilmesi yasaktır. Olgunlaşan meyveler çok serttir. Ağaçtan düşen cevizler araçlara ve yayalara zarar verebilir.

Adı Brezilya olarak anılmasına rağmen en çok Bolivya’da bulunur. 1970’li yıllara kadar adına “zenci ayak parmağı” da denirdi. Irkçı bir tabir olduğu için bu tabir kullanımdan kalktı.

FAYDALARI NELERDİR?

%14’ü protein, %12’si karbonhidrat, %66’sı yağ olan Amazon cevizinin 100 gramında 656 kalori vardır. 100 gramında 7.5 gram lif bulunur. Beslenme bakımından bu yemiş tam bir vitamin ve mineral kaynağıdır. Yaklaşık 28 gram gelen 6 Brezilya cevizinde günlük ihtiyacın 7 katı kadar selenyum vardır. Amazon cevizi içerdiği değerli vitaminler ve zengin besin profili sayesinde metabolizmanızı canlandırır. Bu sayede yaktığınız kaloriyi çoğaltarak zayıflamanıza yardımcı olur. İçerdiği Selenyum da metabolizmanın sağlıklı işlemesine destek olur. Brezilya cevizi, zayıflamak isteyenlere önerilen badem, ceviz, fıstık ve antep fıstığı gibi kuruyemişler arasındadır.

SPERM KALİTESİNİ ARTTIRIYOR MU?

Yüksek selenyum içeriği sayesinde bu yemişe testosteron süper gıdası da denir. Beslenmede selenyum almak sperm kalitesi, hareketliliği ve miktarını yükseltir. Üstelik bu etki, Journal of Urology dergisinde yayınlanan bir araştırmayla bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Ayrıca içerdiği L-arjinin sayesinde de ereksiyon bozukluğunun iyileştirilmesine katkı sağlar.

KALP SAĞLIĞINI GELİŞTİRİYOR MU?

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre bu yemişin tüketilmesi sahip olduğu besin profili sayesinde kötü kolesterolü %25 oranında azaltmaya yardımcı olur. Brezilya cevizinde HDL (iyi kolesterol) olarak da bilinen omega 3 yağ asitleri bol miktarda vardır. Bunlar arasında oleik asit ve palmito oleik asit de bulunur.

MODU YÜKSELTİYOR MU?

Yapılan araştırmalara göre vücuttaki selenyum seviyesinin azalması aksyiete, stres ve yorgunlukla bağlantılıdır. Bu yemişin tüketilmesi; iyi hissetmenizi, modunuzu, iştahınızı ve uykunuzu düzenleyen bir beyin kimyasalı olan serotonin seviyesini yükseltir.

KANSERE KARŞI KORUYOR MU?

Amazon cevizi içerdiği çok miktarda antioksidan sayesinde kanser ve koroner kalp hastalığı gibi birçok kronik hastalığın önüne geçmeye yardımcı olur. Bu yemişi tüketince vücuttaki miktarı artan glutatiyon, kansere sebep olabilen serbest radikalleri yok eder.

TİROİD BEZİNİN ÇALIŞMASINI DÜZENLER

İçeriğindeki selenyum tiroid bezinin doğru çalışmasında önemli rol oynar. Tiroid bezi vücuttaki önemli hormonların üretildiği, vücuda yayıldığı ve ayarlandığı önemli bir dokudur. CİLDİN YAŞLANMASINI ÖNLÜYOR

Birçok vitamini bir arada içermesi sayesinde cilt sağlığı için çok faydalıdır. İçeriğindeki selenyum, omega 3 yağ asitleri, C ve E vitaminleri sayesinde Brezilya cevizi cildinize sağlıklı bir parlaklık ve esneklik verecek, bu sayede yaşlanmayı önleyecektir.

FAZLA TÜKETİLİRSE NE OLUR?

Bir adet Brezilya cevizi günlük selenyum ihtiyacının hepsini karşılar. Selenyum toksisitesini önlemek için günde 2-3 adetten fazla tüketilmemelidir. Tüketilirse şunlar olabilir:

• Ağızda metalik tat,

Saç veya tırnak dökülmesi,

Sinir sistemi sorunları Ağız kokusu (sarımsak gibi),

İshal,

Rahatsızlık hissi,

Tırnak ve saçların kırılganlaşması,

Dişlerin renginin sararması,

Bulantı,

Ciltte kızarıklık,