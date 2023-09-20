Bu çiçeği gören kaçacak delik arıyor. Elini bile sürmek cesaret istiyor

Akdeniz sahillerinde, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan ve koparmanın 244 bin 315 TL cezası olan kum zambakları, çiçek açtı.

KAYNAK: İHA
Bu çiçeği gören kaçacak delik arıyor. Elini bile sürmek cesaret istiyor

Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de sahiller kum zambakları ile süslendi. Kum zambakları, neslinin tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunuyor. Bu çiçekleri koparanlara ise tam 244 bin TL ceza kesiliyor.

Özellikle caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının üreme noktası olan bölgede kendini boy boy gösteren kum zambaklarının beyaz çiçekleri ayrı bir görsel şölen oluşturuyor. Küçük kömür parçalarını andıran tohumları da dökülmeye başlayan zambakları koparmanın ve soğanlarının yurt dışına çıkarılmasının geçen sene 109 bin 593 TL olan cezası bu yıl 244 bin 315 TL'ye yükseldi.

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Bölge sakinlerinin duyarlı olduğu kum zambaklarını şehir ve yurt dışından gelenlerin bilmeden koparmaması için ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri uyarılarda bulundu.

aw034351-03.jpg"HALKTAN DUYARLI OLMALARINI RİCA EDİYORUM"

Kum zambaklarının çiçeklerini açtığına değinen Erdemli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Mevlüt Çetin, "Nesli tehlike altında olduğu içim koruma altında olan bir türümüz. Bu yıl kum zambaklarını koparanlara 244 bin 315 lira para cezası uyguluyoruz. Ben koruma altına aldığımız bu kum zambaklarımızın korunması için bütün halkımızdan yardım bekliyor ve duyarlı olmalarını rica ediyorum" dedi.

aw034351-07.jpg"KORUMA ALTINDA TAKİBİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Bugüne kadar bölge sakinlerine bir cezai işlem uygulamadıklarını ve nedeninin ise vatandaşların duyarlı olarak zambakları koruduğunu ifade eden Çetin, "Bazı dönemlerde öğrencilerle birlikte kum zambaklarının tohumlarıyla ekimler gerçekleştiriyoruz. Koruma altında takibimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.

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