Bu coin tam yüzde 109 kâr ettirdi

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Tülin Küre
Bu coin tam yüzde 109 kâr ettirdi
Kripto para yatırımcılarının bugün yüzü gülüyor. Sert yükselişiyle ekranları yeşile çeviren kripto paralar kâr üstüne kâr ettiriyor. Bugün büyük hacimli mumlarla grafikleri yeşile çeviren kripto para tam yüzde 109 yükseliş sergiledi.

Kripto para piyasaları son 1 aydır toparlanma ataklarında bulunarak yukarı yönlü hareketlenmelerde sergiliyor. Kripto paraların bu yükselişi yatırımcısını sevindiriyor. Geçtiğimiz aylarda dip seviyeleri görerek alım fırsatı veren kripto paralar bugün bu yükselişiyle sert yükselişler yaşıyor.

Kripto paraların lideri olan Bitcoin bu gece 41.577 dolar seviyesinde tepki alımı başlatarak yukarı yönlü hareketlilik sergiledi. Bitcoin 43.494 seviyesini gördükten sonra TSİ 16.10’da 42.979 dolar bandında yukarı yönlü seyrini korumaya çalışıyor.


Bitcoin’de görülen bu toparlanmalar altcoinler tarafını da etkiliyor. Bitcoin’de görülen yükselişlerin etkisiyle, altcoinlerde de yükselişleri beraberinde getiriyor. Bugün bu yükselişten nasibi alan Data coinin günlük grafiğinde uzun ve kuvvetli bir mumun olduğu görülüyor.

Bugün kripto para piyasalarından en sert yükselişi sergileyen Data coin tam yüzde 109 yükseliş sergiledi. Data coin bugün 0.0290 seviyesinden tepki alımı başlatarak sert yükselişler sergileyerek 0,0746 seviyesine kadar yükseldi. Data coin Nisan 2022 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi görmüş oldu. TSİ 16.10’da 0,066 seviyesinde bulunuyor.

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