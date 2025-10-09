AKP iktidarı yüksek enflasyona rağmen ekonomide durumun düzeldiğini belirtse de vatandaşların durumu bunun tam tersini gösteriyor. TÜİK’in verilerine göre enflasyon Eylül ayında yüzde 3,23 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 33,29 seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK’in verilerine göre enflasyonun artış hızı düşüş gösterse de gıda enflasyonu OECD ülkeleri arasında en yüksek seviyede bulunuyor. Ayrıca vatandaşların ve işletmelerin kredi borçları artan finansman sorunları nedeniyle içinden çıkılmaz bir duruma geldi.

Ekonomim’de yer alan habere göre bankaların takipteki alacaklarını satışları rekor seviyeye geldi. Bankaların ve varlık yönetim şirketlerinin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptıkları bildirimlerden yola çıkılarak yapılan hesaplamaya göre, bu yılın üçüncü çeyreğinde bankaların takipteki alacak satışı 18 milyar lirayı aştı ve bu görülen en yüksek seviye. Üçüncü çeyrek itibariyle alacak satışı 44 milyar liraya dayandı.

TOPLAM TAKİPTEKİ ALACAK BAKİYESİ YÜZDE 85,55 ARTTI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre eylül sonu itibariyle bankacılık sektöründe toplam takipteki alacak bakiyesi 489 milyar 351 milyon liraya yükseldi. Bu son bir yılda takipteki alacak bakiyesinin yüzde 85,55 arttığını gösteriyor. Geçen yıl eylül sonunda takipteki alacak bakiyesi 263 milyar 719 milyon lira idi. Çeyrekler itibariyle EKONOMİ’nin BDDK verilerinden yaptığı hesaba göre geçen yıl üçüncü çeyrekte takipteki alacak bakiyesi büyüklüğü 253 milyar 680 milyon lira olurken bu yıl üçüncü çeyrekte 471 milyar 554 milyon liraya çıktı. Geçen yıl üçüncü çeyrekten bu yıl üçüncü çeyreğe takipteki alacak bakiyesi artışı yüzde 85,88 oldu.

HEM ÇEYREKLİK HEM DE 9 AYLIK SATIŞ ZİRVEDE

Takipteki alacak bakiyelerinde bu hızlı yükseliş bankacılık sektöründe takipteki alacak satışlarını da arttırdı. 2023 toplamında sadece 14 milyar 119,5 milyon liralık takipteki alacak portföyü ana para satışı yapan bankacılık sektörü 2024 yılında 40 milyar 731,3 milyon liralık takipteki alacak ana para satışı gerçekleştirdi. 2025 yılının ilk dokuz ayında ise 2024 yılının tamamı geride kaldı ve 43 milyar 721,1 milyar lirayla 44 milyar liraya dayanan takipteki alacak satışı yapılmış oldu. Geçen yılın ilk üç çeyreğinde 32 milyar 51 milyon liralık satış olurken bu yılın ilk üç çeyreğinde yüzde 36,4 artış gözlendi. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde de tüm yılın en güçlü satışı yapan bankacılık sektörü bu yıl da aynı performansı sergiledi. Geçen yıl üçüncü çeyrekte 17.4 milyar lirayı aşan takipteki alacak satışı yapan bankacılık sektörü bu yılın üçüncü çeyreğinde de 18 milyar lirayı aşan takipteki alacak portföyü satışı ile bir rekora imza attı.