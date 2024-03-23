Bu da İzmirli Tosuncuk. Çiftlikbank değil 50 milyonluk Ormanbank vurgunu

İzmir’in Ödemiş ilçesi ve çevresinde bir Tosuncuk vakası daha yaşandı.

Bu çevrelerde yangından zarar görmen ormanları, hazine arazisi satıp kiralama veya orman müdürlüklerinde sözde tanıdıkları vasıtasıyla orman ihalelerinden kar payı verme vaadi ile vatandaşlardan yüklü miktarda para toplayan bir grup tespit edild.

’Ormanbank’ olarak bilinen grup için ekipler hemen harekete geçti.

Çalışma kapsamında kimlikleri belirlenen dolandırıcılar O.A., A.G., M.B. ve Ü.A., polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

O. A.’nın ise İzmirli Tosuncuk olarak bilindiği de öğrenildi.

Yapılan incelemelerde dolandırıcıların, çok sayıda vatandaştan para topladığı anlaşıldı. Toplamda dolandırıcıların 50 milyon lira para topladığı ortaya çıktı.

TUTUKLANDI

Şüphelilerden 3’ü emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Ormanbank soygununda, O.A. ile şüphelilerden A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay seneler önce gerçekleşen 'Çiftlik Bank' adı altında binlerce insanı dolandırarak milyonluk vurgun yapan ardından da cezaevine giren Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ı hatırlattı.