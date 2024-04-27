Bu da otoban çetesi. Geceleri bu tuzağa dikkat. Görüntüler Mersin'den

Adana- Mersin otoyolunda çekilen ve yayılan görüntüler adeta infial ayarattı. İddialara göre otoban çetesi olarak adlandırılan bir grup geceleri ıssız yollarda sürücülerine önüne atlıyor.

Ya da arabaların ön camına yumurta atıyorlar. Böylece sileceği çalıştırıp önünü görecek sürücü yol kenarında duruyor. Ya da önüne arabanın önüne atlayarak sürücüye kaza yaptırıyorlar.

Bu sırada çete, arabayı ve sürücüyü gasp ediyor.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu da sosyal medya hesabından olayın detaylarına paylaştı.

Grubun yaz aylarına doğru ortaya çıktığını belirten Haskoloğlu, “Issız bölgeden geçen araçları durdurmaya çalıştıklarını gördüm.” dedi.

Çetenin 2 gruplu çalıştığını söyleyen Haskoloğlu şöyle anlattı:

Önde bekleyen grup aracın ön camına yumurta atıyor geride bekleyenler de sürücünün sileceği çalıştırmasını bekliyor.

Sürücü sileceği çalıştırdığında yumurta tüm camı kirletip, görüşü sıfırlayınca araç duruyor ve ilerideki grup sürücünün aracındaki değerli eşyaları gasp ediyor. Aracın kendisini gasp edildiği olaylar da iddia ediliyor ama olayı yaşadığını söyleyenler eşyalarının gasp edildiğini belirtiyorlar.

Öte yandan Haskoloğlu resmi makamlara bu haberleri sorduğunu henüz dönüş alamadığını açıkladı.

Uyarıda da bulunan Haskoloğlu sürücülere benzer bir durum olduğunda sileceklerini çalıştırmama ve araçlarından inmemeleri gerektiğini söyledi.

Ayrıca Haskoloğlu sürücülere trafik polisi ekiplerini aramaktan çekinmemeleri gerektiğini ifade etti.