Bu da uçaktan 'Nasıl tahliye olunmaz'ın görüntüsü

Laser Airlines'e ait yolcu uçağının kabininden sefer sırasında duman çıkmaya başlayınca, kaptan pilot acil inişe karar verdi. Uçak Venezuela'daki Caracas Simon Bolivar Havalimanı'na acil iniş yaptı. MD-83 Model uçağın acil tahliye botu olarak bilinen slidelar açıldı. Buraya kadar herşey düzgündü ama bundan sonra tam bir kaos yaşandı.

Yolcular kabindeki valizlerini eşyalarıyla acil tahliye botundan inmek isteyince olanlar oldu. Bagajını alan yolcu bottan kayarak, aşağı indi ama bir çoğu bavullarla birlikte yere çakıldı.

Valiziyle inan bir kadın yolcu ani hareketten dolayı yüzü koyun yere çakıldı O anlar kameralarca kaydedildi.

Uçaktan tahliye süreci başlatıldığında, hem hızlı olmak hem de bu gibi olayların yaşanmaması açısından valizlerin uçakta olduğu gibi bırakılması önemli ancak kimse bu uyarıları dinlemeyince olanlar oldu.Görüntülerdeki gibi