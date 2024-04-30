Bu da uçaktan 'Nasıl tahliye olunmaz'ın görüntüsü

Kaynak: Haber Merkezi
Bu da uçaktan 'Nasıl tahliye olunmaz'ın görüntüsü
Sefer sırasında kabinden duman yayıldı. Kaptan uçağı acil iniş yaptırdı. Tahliye botları açıldı. Yolcular bavullarıyla tahliye olmak isteyince olanlar oldu. Kimi yere çakıldı kimi düştü. Görüntüler tam anlamıyla ' Uçaktan nasıl tahliye olunmaz'ı anlattı.

Laser Airlines'e ait yolcu uçağının kabininden sefer sırasında duman çıkmaya başlayınca, kaptan pilot acil inişe karar verdi. Uçak Venezuela'daki Caracas Simon Bolivar Havalimanı'na acil iniş yaptı. MD-83 Model uçağın acil tahliye botu olarak bilinen slidelar açıldı. Buraya kadar herşey düzgündü ama bundan sonra tam bir kaos yaşandı.

Yolcular kabindeki valizlerini eşyalarıyla acil tahliye botundan inmek isteyince olanlar oldu. Bagajını alan yolcu bottan kayarak, aşağı indi ama bir çoğu bavullarla birlikte yere çakıldı.

Valiziyle inan bir kadın yolcu ani hareketten dolayı yüzü koyun yere çakıldı O anlar kameralarca kaydedildi.

Uçaktan tahliye süreci başlatıldığında, hem hızlı olmak hem de bu gibi olayların yaşanmaması açısından valizlerin uçakta olduğu gibi bırakılması önemli ancak kimse bu uyarıları dinlemeyince olanlar oldu.Görüntülerdeki gibi

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