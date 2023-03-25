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Kahraman kaptan. Bu el hayat kurtardı  

Karaköy'de denize düşüp yaklaşık 20 dakika çırpınan kişi gezi teknesinin kaptanı Hasan Mutlu ve arkadaşları tarafından son anda kurtarıldı. Daha önce denizden 9 kişiyi kurtaran Hasan Mutlu 10'uncu kişiyi de sağ olarak kurtardı. 

Galeri Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 11:45
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Kahraman kaptan. Bu el hayat kurtardı  

DHA'nın haberine göre, Galata Köprüsü'nden saat 20:00 sıralarında denize düşen kişi dalgaya kapılıp açığa doğru sürüklendi. 

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Kahraman kaptan. Bu el hayat kurtardı  

Vatandaşlar çaresizce denize düşen kişiyi izlerken, bir restoranda iftar yapan gezi teknesi kaptanı Hasan Mutlu, bir kişinin denize düştüğünü öğrendi. 

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Kahraman kaptan. Bu el hayat kurtardı  

Teknesiyle hemen denize açılan Mutlu ve arkadaşları su üstünde çırpınan kişiyi kurtardı. 

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Kahraman kaptan. Bu el hayat kurtardı  

Kurtarılan kişinin de içinde olduğu tekne, deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri eşliğinde kıyıya getirildi. 

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Kahraman kaptan. Bu el hayat kurtardı  

Denizden çıkarılan ve soğuktan titreyen Tufan Ali Kahraman'a hemen termal tulum giydirilip vücut sıcaklığı korunmaya çalışılırken, yakılan piknik tüpüyle ısıtıldı. 

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Kahraman kaptan. Bu el hayat kurtardı  

Tekne kaptanı Mutlu ve arkadaşları denize düştükten yaklaşık 20 dakika sonra kurtarılan Tufan Ali Kahraman'ı bilincinin açık kalması için sürekli konuşturmaya çalıştı. 

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Kahraman kaptan. Bu el hayat kurtardı  

Tufan Ali Kahraman, başındaki yaraya yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

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Kahraman kaptan. Bu el hayat kurtardı  

Tekne kaptanı Hasan Mutlu 'İftar saati Karaköy'e arkadaşın restoranına yemeğe gittim. Galata Köprüsü'ndeki restoranda çalışan bir arkadaş yanıma geldi. Bir kişinin denize düştüğünü söyledi.

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Kahraman kaptan. Bu el hayat kurtardı  

Hemen tekneyle çıktım, su adamı açığı doğru sürüklemişti. Yanına ulaştım boğulmak üzreydi ve çok titriyordu. Arkadaşların yardımıyla tekneye çıkardık ama 1 dakika daha geç gitsek adam denizin dibine batıyordu. 

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Kahraman kaptan. Bu el hayat kurtardı  

Allah'a çok şükür kurtardık, deniz polisi ve sahil güvenlik ekibi geldi.

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Kahraman kaptan. Bu el hayat kurtardı  

Çok titriyordu ısıttık, çay verdik daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı' dedi.

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Kahraman kaptan. Bu el hayat kurtardı  

Daha önce denizden 9 kişiyi kurtaran Hasan Mutlu'nun 10'uncu kişiyi de sağ olarak kurtardığı öğrenildi. 

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Kahraman kaptan. Bu el hayat kurtardı  

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