Bu eve 70 bin lira kira artı 10 bin lira aidat verilir mi?

Son yıllarda hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon sebebiyle kiralarTürkiye genelinde arttı. İktidarın çözüm olarak getirdiği kira için yüzde 25 zam sınırı da geçtiğimiz Temmuz ayında kaldırıldı. Ev sahipleri ile kiracılar ise hala sorun yaşamaya devam ediyor.

70 BİN LİRA KİRA 10 BİN LİRA AİDAT

“Ne kadar kira veriyorsun?” video akımına bir yenisi daha eklendi

Genç bir kız 110 metrekarelik evi için aylık 70 bin lira kira ve 10 bin lira aidat verdiğini söyledi.

Sosyal medyada “Bu ev 80 bin lirayı asla hak etmiyor”, “Bu kız ne iş yapıyor ne kadar kazanıyor ki bu kirayı verebiliyor” yorumları yapıldı.