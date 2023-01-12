Kapı ve pencereleri paramparça. Bu evin kirası şok geçirtiyor

İHA'nın haberine göre, bir e-ticaret sitesinden Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde ev arayanlar müstakil ev ilanına bakınca gözlerine inanamadı. Kapı ve pencereleri kırık, tuvaleti kullanılmayacak durumda olan ev için 4500 TL'ye kiracı aranması ağızları açık bıraktı.

Art arda sıralanan görsellerde evin metruk binadan farksız olduğu görüldü. Ayrıca tuvalet dâhil evin her noktasının bakımsız olması da ilanı görenlerin dikkatinden kaçmadı.

"KÖPEK BAĞLASAN DURMAZ"

İlanın açıklamasında 2+1 daire olduğu belirtilirken, dairenin sadece bekârlara verileceği ve evde kalacak kişi sayısının fark etmeyeceği belirtildi. Metruk ve bakımsız evin kira ücretinin 4 bin 500 TL olduğunu gören Fırat Y. (26), 'Bu evde köpek bağlasan durmaz' diyerek tepki gösterdi.

İlandaki numarayı arayarak daire hakkında bilgi aldıktan sonra açıklama yapan Fırat Y., "Dün arkadaşıma ev lazımdı, bizde internete girdik ev baktık. Sonra burayı gördük. Herhalde şaka yapıyorlar, öyle bir şey yok herhalde. Sonra inanmadım emlakçıyı aradım, evin burada olduğunu söyledi. Gelip eve baktım" dedi.

"Bu evde köpek bağlasan durmaz maalesef " diyen Fırat Y. "Ama aileye vermiyorlarmış; fabrika işçilerine falan veriyorlarmış, onlarda insan değil herhalde öyle dediklerine göre. Yani bildiğin hayvan bağlasan durmayacak bir yer. Şaka gibi ama gerçek 4 bin 500 liraya bu ev" dedi.

Ev ilanı emlak sitesinden kaldırıldı.