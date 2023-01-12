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Kapı ve pencereleri paramparça. Bu evin kirası şok geçirtiyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde metruk ve bakımsız dairenin kiralama fiyatı, görenleri şok etti. Kapı ve pencereleri kırık olan, tuvaleti ise kullanılmayacak durumdaki ev için istenen 4 bin 500 TL'lik kira "Pes" dedirtti. 

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 13:40
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Bu evin kirası şok geçirtiyor

Kapı ve pencereleri paramparça. Bu evin kirası şok geçirtiyor
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İHA'nın haberine göre, bir e-ticaret sitesinden Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde ev arayanlar müstakil ev ilanına bakınca gözlerine inanamadı. Kapı ve pencereleri kırık, tuvaleti kullanılmayacak durumda olan ev için 4500 TL'ye kiracı aranması ağızları açık bıraktı.

Art arda sıralanan görsellerde evin metruk binadan farksız olduğu görüldü. Ayrıca tuvalet dâhil evin her noktasının bakımsız olması da ilanı görenlerin dikkatinden kaçmadı.

"KÖPEK BAĞLASAN DURMAZ"

İlanın açıklamasında 2+1 daire olduğu belirtilirken, dairenin sadece bekârlara verileceği ve evde kalacak kişi sayısının fark etmeyeceği belirtildi. Metruk ve bakımsız evin kira ücretinin 4 bin 500 TL olduğunu gören Fırat Y. (26), 'Bu evde köpek bağlasan durmaz' diyerek tepki gösterdi. 

İlandaki numarayı arayarak daire hakkında bilgi aldıktan sonra açıklama yapan Fırat Y., "Dün arkadaşıma ev lazımdı, bizde internete girdik ev baktık. Sonra burayı gördük. Herhalde şaka yapıyorlar, öyle bir şey yok herhalde. Sonra inanmadım emlakçıyı aradım, evin burada olduğunu söyledi. Gelip eve baktım" dedi.

"Bu evde köpek bağlasan durmaz maalesef " diyen Fırat Y. "Ama aileye vermiyorlarmış; fabrika işçilerine falan veriyorlarmış, onlarda insan değil herhalde öyle dediklerine göre. Yani bildiğin hayvan bağlasan durmayacak bir yer. Şaka gibi ama gerçek 4 bin 500 liraya bu ev" dedi.

Ev ilanı emlak sitesinden kaldırıldı. 

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Türkoğlu
12.01.2023 14:23
İnegöl Arap Iraklı suriyeli kaynıyor normal girip 40 kişi kalıp kaçak köçek çalışacaklar onlara bu ortam hijyenik zaten kontrol yok vatandaşlık da alırlar yakında  
 
Ev kiralık olsa ne yazar
12.01.2023 14:04
Önemli olan HERKES AKLINI KİRAYA VERMİŞ. İster mağdur ol, ister zalim, ister kiralayan ol, ister kiracı fark etmezzzzzzzzz. Mağdur bir süre sonra zalim olabiliyor, kiracı mal sahibi olduğunda da aynı.  
 
Ötüken
12.01.2023 13:43
Hamdi denen halk düşmanı soytarı hadi bu ev sahibini de desteklesene.  
 
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