Bu fark Erdoğan'a bile 'bu ne ya' dedirtir. Bin TL'den 7 bin TL'ye yükseldi

Türkiye'de ekonomik kriz derinleşirken, iğneden ipliğe her ürüne zam yapıldı. Alım gücü düşen vatandaş, faturalarını ödemekte zorlanırken, çocuklarının beslenmesi konusunda hesap yapmak zorunda kalıyor.

ERDOĞAN’IN 2021'DEKİ ALIŞVERİŞİNİN BUGÜNKÜ MALİYETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın 2021 yılında Tarım Kredi Marketleri'nde yaptığı alışverişin günümüzdeki maliyeti açıklandı. O dönemde 1.002 TL'ye mal olan alışverişin maliyeti, günümüzde 7.000 TL'ye ulaştı.

FİYATLAR 7 KAT ARTTI

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Tarım Kredi Marketleri’ndeki ürün fiyatlarını eleştirdi. Kış, 2021’deki alışverişin ucuzluğunu öven Cumhurbaşkanı ve eşinin, bugünkü fiyatlar karşısında ne kadar zor durumda kalacağını vurguladı. Kış, örnek olarak 1 kg domatesin 31 TL, 5 kg unun 79 TL, 1 kg Rize çayının 178 TL, 100 gr kahvenin 28 TL, 5 kg şekerin 165 TL, 24 adet Tarım Kredi sütünün 40 TL ve diğer ürünlerin fiyatlarını sıralayarak, enflasyonun dar gelirli vatandaşları nasıl etkilediğini belirtti.

TEMEL GIDA İHTİYAÇLARI KARŞILANAMIYOR

Kış, Cumhurbaşkanı'nın yüksek maaşının bu fiyatlar karşısında bir etkisi olabileceğini, ancak düşük maaşlı emekli ve asgari ücretlilerin bu fiyatlarla başa çıkmasının imkansız olduğunu ifade etti. Kış, fiyat artışlarının halkın alım gücünü ciddi şekilde azalttığını, temel gıda ihtiyaçlarını karşılamanın bile zorlaştığını belirtti.

VATANDAŞ EKONOMİK YÜK ALTINDA EZİLİYOR

Kış, asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşların geçim derdiyle mücadele ettiğini, evlerine ekmek götüremeyen, kira ve faturalarını ödeyemeyen insanların ekonomik yük altında ezildiğini söyledi. Saray’da yapılan harcamaların boyutunun ise akıl almaz olduğunu vurguladı.

HÜKÜMETİN EKONOMİ POLİTİKALARI SORGULANMALI

Kış, hükümetin kötü ekonomi politikalarının halkın sırtına ağır yükler bindirdiğini, artan enflasyon ve döviz kurlarının yaşam standartlarını düşürdüğünü ifade etti. Hükümetin lüks harcamaları ve savurgan politikaları devam ederken, vatandaşların geçim derdinin büyüdüğünü belirtti. Ekonomik krizden çıkış için hükümetin politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini ve CHP olarak halkın yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.