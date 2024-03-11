Bu fotoğraf gerçek çıkmadı

Ocak ayında karın ameliyatı geçirmiş, ameliyatın ardından görüntülenmeyen İngiltere Kralı III. Charles’ın oğlu Galler Prensi William’ın eşi Galler Prensesi Kate Middleton'ın fotoğrafı, ilk kez paylaşıldı.

Kate, ameliyattan iki ay sonra ilk kez çocukları ile bir arada olduğu bir fotoğraf karesini paylaşırken, teşekkür mesajı da yayınlamıştı.

Kate mesajında, “Nazik dilekleriniz ve iki ay boyunca gösterdiğiniz desteğiniz için teşekkür ederiz. Herkesin Anneler Günü’nü kutlarım” ifadelerini kullanmıştı.

Galler Prensesinin üç çocuğu ile gülümseyerek verdiği fotoğraf karesinin Prens William tarafından bu hafta başında çekildiği belirtilmişti.

AJANSLAR FOTOĞRAFI GERİ ÇEKTİ

Ancak Reuters, AP gibi dünyanın önde gelen haber ajansları, Kate'in teşekkür mesajı ve o fotoğraf karesini son dakika gelişmesi olarak takipçi ve abonelerine geçmesine rağmen bir süre sonra fotoğrafı geri çekti.

FOTOĞRAF ÜZERİNDE OYNANILDI

İngiltere saatiyle 22.30 sıralarında SKY News bir son dakika haberi geçerek, fotoğrafın manipüle edildiği için ajanslar tarafından geri çekildiğini bilgisini paylaştı. Fotoğraf karesini inceleyen uzmanlar, photoshop yapıldığını ortaya çıkardı.

Associated Press ajansı da İngiltere’deki Anneler Günü vesilesiyle paylaşılan bu fotoğrafa dair geçtiği bilgi notunda “Fotoğrafı incelediğimizde, üzerinde oynanmış gibi gözüktüğünü fark ettik” dedi.

Ajans, Kate Middleton’ın sol elinin görünüşünde bir tutarsızlık olduğunu aktardı.

SARAY SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Sky News, Kensington Sarayı'ndan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadığını duyurdu. 42 yaşındaki Kate Middleton, ameliyatın ardından başkent Londra’daki klinikte 13 gün kalmıştı.