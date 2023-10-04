Bu fotoğrafa yürek dayanmaz! İnşaatın su dolu temelinde ölü bulunmuşlardı

İstanbul Sancaktepe’de kayıp olan 3 çocuğun cansız bedeni inşaatın su dolu temelinde bulundu. 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerin cenazeleri kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

KAYNAK: DHA
Bu fotoğrafa yürek dayanmaz! İnşaatın su dolu temelinde ölü bulunmuşlardı

Sancaktepe Hilal Mahallesi Karşıyaka Caddesi'nde önceki gün saat 17.00 sıralarında 3 çocuk kaybolmuştu. Sokakta oyun oynayan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerden haber alınamaması üzerine ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu.

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Aynı mahallede Gülpembe Sokak'ta bulunan inşaattan gelen ihbar üzerine çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonunda 3 çocuğun cansız bedeni inşaatın su dolu temelinde bulundu.

Berat, Baran ve Batuhan Sağın kardeşlerin cenazeleri yapılan incelemelerin ardından Sancaktepe Hacı Hakkı Saruhan Cami'ye getirildi.

Cenazeye Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, aile yakınları ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Berat, Baran ve Batuhan Sağın kardeşlerin cenazeleri Yenidoğan Mezarlığına defnedildi.

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