Bu fotoğrafın sırrını biliyor musunuz?

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde eksi 40 derece soğukta donarak hayatını kaybeden askerleri sembolize eden "çarıklar" Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi'ni gezenlere duygulu anlar yaşatıyor.

Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi'nin girişinde bulunan “çarıklar” kar görüntüsü verilmiş beyaz kum üzerine dizilmiş, iki tarafı aynalarla çevrili bölümde sonsuzluğa giden bir ışık kervanı görülüyor. Işıkların bulunduğu yerde Sarıkamış’ta şehit olan askerlerin o dönem kullandıkları çarıklar yer alıyor. Ses efektleri ile desteklenen bölümde o dönem askerlerin yaşadığı zorluklar gözler önüne serilirken, müzeyi gezenler, “çarıkların” olduğu bölümde duygulu anlar yaşıyor.

Açıldığı günden itibaren Kars’a gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gören Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi, ziyaretçilerini 100 yıl öteye götürüyor.

Müzeyi gezerken çok etkilendiğini ifade eden Büşra Koç, “O an şehitlerimizin soğukta yürüdüğü anı hissettim. Onların ne kadar bir zor durumda bu vatanı kurtardıklarını ve bizim onlara çok şey borçlu olduğumuzu yeniden hatırladım” dedi.

Müzeyi herkesin görmesi gerektiğini belirten Büşra Güneş, “Askerlerimizin o durumları gözümüzün önüne geliyor. Gerçekten çok değişik bir olay, yaşaması gerçekten ilginç bir şey, yani donarak ölmeleri, insanı duygulandırıyor. Ürperiyor insan” diye konuştu.

Müzede en etkilendiği bölümde olduğuna dikkat çeken Sefa Gökçe, “Bu müze de en etkilendiğim bölümdeyiz. Çünkü burada şehit olan askerlerimizin çarıkları var. Acaba bu çarıkları hangi askerler giymiştir merak ediyorum. Hele de burada yaşayan bir insan olarak Kars’ın soğuğunu yaşamış bir insan olarak bu yazlık çarıklarla, bu yazlık giysilerle nasıl hayatta kalabildiklerini, bu şekilde nasıl savaşabildiklerini burada daha iyi anlıyoruz” şeklinde konuştu.

Halitpaşa Mahallesi'nde 7 bin metrekare alan üzerinde bin 200 metrekare kapalı alana sahip Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi’nde içeri girenleri ilk olarak girişin yanı başında sonsuzluğa giden bir ışık kervanı karşılıyor Işıkların bulunmuş olduğu yerde askerlerin o dönem kullandıkları çarıklar var. Bu çarıklar ışıklandırılarak şehitlerin sonsuza kadar anılması için bir görüntü oluşturulmuş. Tabya içerisinde 3 oda da ise interaktif canlandırmalar yapılıyor. Tabyada kalan askerlerin revir, ameliyathane ve mutfak bölümleri de gerçeği aratmıyor. İnsan maketlerinin gerçeği yansıtan görüntüsü, görenleri adeta o günlere geri götürüyor. Yaralı askerler, ameliyat edilen askerler ve koğuşta istirahate çekilen askerlerin mektup okuması, düşünmesi ve dolaşması anlatılıyor.

Yine o günlerde tabya içerisindeki askerlerin iaşelerinin karşılanması için bulunan mutfakta çalışan askerlerin görüntüleri ve o dönem kullanılan malzemeler bulunuyor. Heybesinden, güğümünden ve yiyecek olan mısır, biber, kuru soğan, patates ve yumurtalar bulunmakta. Kovuşta ise askerlerin bazıları yaralı halde geziniyor, bazıları mektup okuyor bazıları da düşünüyor.

Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi, ziyaretçileri tarihe götürüyor. Müzeyi gezenler tarihi adeta yeniden yaşıyor.