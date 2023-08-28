'Bu Galatasaray'a planlanmış bir tezgahtır' Levent Tüzemen açıkladı

Galatasaray'a yakınlığı ile bilinen gazeteci Levent Tüzemen, bugünkü Sabah gazetesinde Galatasaray'a kurulan tezgahı açıkladı.

Tüzemen'in "İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, görevinden bir süre önce istifa etti. Şu an Suudi Arabistan'a imza attı ama o günlerde adı Galatasaray kulislerinde geçmeye başlamıştı. Siz böyle bir şey duydunuz mu?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Mancini'nin G.Saray'a gelip Okan Buruk'a yardımcı olacağı şeklindeki bir duyumum yok. İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapmış, şimdi ise Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına geçmesi düşünülen Mancini'yi G.Saray'a yakıştıranlar, bu dedikoduyu çıkaranlar bence polemik yaratıp huzuru bozmaya çalışıyorlar. Bu planlanmış bir tezgâhtır!

Başkan Dursun Özbek ve Erden Timur'un Okan hoca konusunda bir güvensizliği yok. Okan hoca geçen sezon şampiyon olurken yanında kim vardı? İrfan hoca ve yardımcıları ile başarıyı yakaladı. Şampiyonluk sezonunda Okan Buruk'un yardımcıları arasında Moritz Volz vardı. Bunun 4 ana görevi vardı: 1- Maç analizi yapıp, rapor hazırlıyor. 2- Yapılacak çalışmaların programlanmasında görev alıyor. 3- Genç futbolcularla özel olarak ilgileniyor. 4- Performans artırıcı teknikler uyguluyor. Volz Florya'ya dönerse Okan hoca rahatlar, dönmezse aynı kalitedeki bir yardımcı getirilebilir."