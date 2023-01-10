Bir indirim bir bindirim sürüyor. Bu gece benzine bakın ne geliyor

Milli Gazete'nin haberine göre, Brent petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketi nedeni ile akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisine neden oldu.

Araç sürücülerinin sürekli yükselen benzin ve motorin fiyatlarına yönelik tepkileri sürerken brent petrolün düşmesi nedeni ile yüzlerini biraz olsa güldüren bir haber geldi.

BENZİNE 63 KURUŞ İNDİRİM GELİYOR

Sürekli aşağı yönlü grafik izleyen benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 63 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

Motorin fiyatlarında henüz bir değişim haberi gelmedi ancak ilerleyen günlerde bir indirim haberininde dizel araçlar için gelmesi öngörülüyor.

Benzin İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakaları'nda 19,48 TL'den, Ankara ve İzmir'de 19.63'den satılıyor.

63 kuruşluk indirimcik sonrası benzin İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakaları'nda 18,85 TL'ye, Ankara ve İzmir'de ise 19.00 TL'den satılacak.

Motorin ise İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakaları'nda 22,11 TL'ye Ankara'da 22.29 TL, İzmir'de ise 22.38 TL'den depolara dolduruluyor.

İstanbul'un Avrupa Yakası mukayese edildiğinde motorin ile benzin arasındaki fark 2.63 kuruşa yükselecek.