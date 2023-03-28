Bu gece gökyüzüne bakın. Müthiş bir şey olacak

Bu gece güneş sisteminin 'parlak gezegenleri' olarak bilinen Merkür, Jüpiter, Venüs, Uranüs ve Mars, Ay ile birlikte gökyüzüne dizilecek. Bu 'gezegen buluşması' çıplak gözle de izlenecek.

Gözlemin astronomlar tarafından 28 Mart salı günü (bugün) gerçekleşeceği belirtiyor.

Nadir bir kozmik olay olan NASA'da görevli astronom Bill Cooke, bu beş gezegeni görmek için Dünya'nın herhangi bir yerinden gün batımından hemen sonra batı ufkuna bakmanın yeterli olacağını ifade etti.

Astronomların ifadelerine göre Merkür ve Jüpiter 28 Mart'ta hızla gün batımı çizgisine doğru inerek ufkun dışına çıkacak. Bu yüzden sadece bir saat kadar görünür olacak.

Astronom Bill Cooke, daha parlak oldukları için Jüpiter, Venüs ve Mars'ın çıplak gözle görülebileceğini ancak diğer iki gezegen için dürbün ya da teleskoba ihtiyaç duyulabileceğini belirtiyor:

"Venüs gökyüzündeki en parlak gezegenlerden biri olacak, Mars da kırmızımsı bir parıltıyla Ay'ın yakınında görülüyor olacak. Merkür ve Uranüs daha sönük olacağından onları fark etmek daha zor olabilir. Muhtemelen bir dürbün almanız gerekebilir."

Uranüs'ü görmek için nadir bir fırsat olduğunu açıklayan Cooke, "Venüs'ün hemen yakınındaki yeşil ışıltısına dikkat ederseniz görürsünüz" dedi.