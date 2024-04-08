Bu görüntüler tepki çekti. Galatasaraylı futbolcular kazanmış gibi sevindi

Galatasaray ve Fenerbahçe Şanlıurfa’da Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi. 11 Nisan Stadyumu’ndaki mücadeleye Galatasaray A Takımı ile çıkarken Fenerbahçe TFF’ye tepki göstermek adına U19 takımı ile çıktı.

Karşılaşmada ilk düdüğün çalmasından 1 dakika sonra sarı-kırmızılılar Icardi'nin golü ile öne geçti. Ancak golün santrası yapılmadan Fenerbahçe beklendiği üzere TFF tepki göstermek için oyuncularını sahadan çekti.

Fenerbahçeli oyuncuların tamamının soyunma odasına girmesi üzerine hakem Volkan Bayarslan maçı tatil ettiğini ilan etti. Tatil kararının çıkmasının ardından Galatasaraylı futbolculardan beklenmedik bir hareket geldi.

Sarı-kırmızılılar bir anda maçı kazanmış gibi sevinmeye başlarken o anlar sosyal medyada gündem olurken pek çok Galatasaraylı taraftarlar yapılan bu sevincin kendilerine yakışmadığını belirterek tepki gösterdi.