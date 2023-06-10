Bu görüntüye 22 milyon 666 bin lira ceza

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından yılbaşından bu yana yapılan denetimlerde çevreyi, havayı ve suyu kirlettiği tespit edilen 87 tesise 22 milyon 666 bin lira ceza uygulandı.

Bu görüntüye 22 milyon 666 bin lira ceza

DHA’nın haberine göre, Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, yılbaşından bu yana il genelinde çevreyi, havayı ve suyu kirleten tesislere yönelik 625 denetimde bulundu. Denetimlerde, kirliliğe neden olan 87 tesise, 22 milyon 666 bin lira ceza uygulandı, 17 tesisin de faaliyeti durduruldu.

Trakya'da kirliliğiyle gündemde bulunan Ergene Nehri'nin en büyük kollarından biri olan ve Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi'nden geçen Çorlu Deresi kirlilikten en fazla etkilenen derelerin başında geliyor. Dereye karışan endüstriyel ve evsel atıklar ağır kokuya da neden oluyor. Mahalleli, yaz ve kış aylarında derenin hep kirli aktığını belirterek, bu durumun önlenmesini istedi. Ergene Çevre Gönüllüleri Derneği üyesi Ercüment Tuncay, çevreyi kirleten tesislere yönelik denetimlerin sık yapılmasının sevindirici olduğunu söyledi. Yıllardır kirli akan Çorlu Deresi nedeniyle sağlıksız bir çevrede yaşadıklarını ifade eden Tuncay, "Simsiyah akan bir dere ile karşı karşıyayız. Biz bu kokuyu solumaktan yıldık, bıktık ama dile getirmekten de bıkmayacağız. Geçtiğimiz haftalarda organize sanayi bölgelerinin akıtmış olduğu zehirler gündeme getirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü hemen denetimlere başladı. Denetimler arttı, ben bu denetimlerin daha sık olması kanaatindeyim. Çünkü biz bu çevrede zehir solumaktan yıldık, bıktık" dedi.

Ekiplerin 2022 yılında il genelinde yaptığı denetimlerde ise 299 tesise 36 milyon 272 bin lira ceza uygulanmış, 67 tesis içinde faaliyetleri durdurma kararı verilmişti.tekirdagda-cevreyi-kirleten-tesislere-22-milyon-666-bin-lira-ceza-1054-dhaphoto1.jpgtekirdagda-cevreyi-kirleten-tesislere-22-milyon-666-bin-lira-ceza-1054-dhaphoto2.jpgtekirdagda-cevreyi-kirleten-tesislere-22-milyon-666-bin-lira-ceza-1054-dhaphoto3.jpgtekirdagda-cevreyi-kirleten-tesislere-22-milyon-666-bin-lira-ceza-1054-dhaphoto4.jpgtekirdagda-cevreyi-kirleten-tesislere-22-milyon-666-bin-lira-ceza-1054-dhaphoto5.jpgtekirdagda-cevreyi-kirleten-tesislere-22-milyon-666-bin-lira-ceza-1054-dhaphoto6.jpgtekirdagda-cevreyi-kirleten-tesislere-22-milyon-666-bin-lira-ceza-1054-dhaphoto7.jpgtekirdagda-cevreyi-kirleten-tesislere-22-milyon-666-bin-lira-ceza-1054-dhaphoto9.jpgtekirdagda-cevreyi-kirleten-tesislere-22-milyon-666-bin-lira-ceza-1054-dhaphoto10.jpgtekirdagda-cevreyi-kirleten-tesislere-22-milyon-666-bin-lira-ceza-1054-dhaphoto11.jpgtekirdagda-cevreyi-kirleten-tesislere-22-milyon-666-bin-lira-ceza-1054-dhaphoto12.jpg

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