Bu gurur Tarık Biberovic'in!

Euroleague Oyuncular Birliği (ELPA), bu sezon gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe Beko'nun genç yıldızı Tarık Biberovic’i ödüle layık gördü. Sarı-lacivertli formayla büyük bir çıkış yakalayan Biberovic, Euroleague’de 'En Çok Gelişim Gösteren Oyuncu' unvanının sahibi oldu.

Milli oyuncu, sadece bireysel olarak değil, aynı zamanda Fenerbahçe’nin EuroLeague şampiyonluğuna uzanan yolculuğunda da önemli bir rol üstlendi. Sezon boyunca ortaya koyduğu gelişim, hem takımına hem de Avrupa basketboluna damga vurdu.

ELPA’nın açıkladığı ödüllerde yalnızca Biberovic değil, diğer genç yetenekler de ön plana çıktı. Paris Basket forması giyen Nadir Hifi, 22 yaş altı kategorisinde sezonun en etkileyici performansını sergileyerek “Yılın Genç Oyuncusu” seçildi.

Öte yandan Real Madrid’in Hırvat yıldızı Mario Hezonja, sezon boyunca maçların çoğuna yedek kulübesinden başlamasına rağmen takım üzerindeki etkisiyle dikkat çekti. Hezonja, bu katkısıyla “En İyi 6. Adam” ödülünün sahibi oldu.