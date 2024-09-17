Bu haberden utanacak kimse var mı? Askıda ekmek askıda yemekten sonra şimdi de askıda kırtasiye

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Bu haberden utanacak kimse var mı? Askıda ekmek askıda yemekten sonra şimdi de askıda kırtasiye

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Tuncay Civelek isimli işletmeci tarafından başlatılan "askıda kırtasiye" uygulaması büyük beğeni topladı. Yetkililerin her geçen gün fiyat artırımına gittiği bu günlerde ortaya çıkan 'askıda kırtasiye' kampanyası için "Bu haberden utanacak kimse var mı?" yorumu yapıldı.

2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ders başı yaptı. Ülkemizdeki derin ekonomik kriz nedeniyle kıt kanaat geçinen aileler, çocuklarının eğitim masraflarını karşılamakta zorlanıyor. Bu zorlu dönemde, toplumun yardımsever bireyleri devreye girerek bu ailelere destek olma yoluna gidiyor.

"ASKIDA KIRTASİYE" UYGULAMASI BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde "askıda ekmek" ve "askıda yemek" uygulamalarının ardından, bir işletmecinin başlattığı "askıda kırtasiye" uygulaması da büyük ilgi topladı. İşletmeci Tuncay Civelek, bu uygulamanın üç yıldır devam ettiğini ve bu süre zarfında 170 bin liralık kırtasiyenin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti.

Civelek, kampanyanın detaylarını şu şekilde aktardı:

"Burada 4 yıldır hizmet veriyoruz ve çeşitli faaliyetlerimiz var. Fotokopi ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 'Askıda kırtasiye' kampanyamız 3 yıldır devam ediyor ve yoğun ilgi görüyor. Bu yıl yaklaşık 50-60 bin lira değerinde talep aldık ve bu talebin 60 bin lirasını karşıladık. 55 bin liralık kısmını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık ve memnuniyetle karşılandı. Esnafımızdan, çevre ilçelerden ve diğer illerden oldukça fazla destek aldık. Kırtasiye malzemeleri pahalı olduğu için, yüksek meblağlara ihtiyacı olanlar için 'askıda kırtasiye' aracılığıyla destek sağlamaya devam ediyoruz. Şu ana kadar 3 yılda 170 bin lira civarında yardım topladık ve bu yardımları dağıttık. Kampanyamız sürmeye devam edecek."

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