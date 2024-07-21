Bu hafta 11 şirket para dağıtacak: Tarihler belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bu hafta 11 şirket para dağıtacak: Tarihler belli oldu

Bu hafta, borsada işlem görmekte olan 11 şirket, hissedarlarına temettü ödemesi yapacak.

Borsa İstanbul'da yatırımcılar için temettü dönemi yaklaşıyor. 22-26 Temmuz haftasında, 11 farklı şirket, nakit temettü dağıtımı için belirlenen tarihlerde ödemelerini gerçekleştirecek. Bu süreçte, hissedarlar, şirketlerin kar payı dağıtımından yararlanmak amacıyla haklarını kullanacaklar. Özellikle, 22 Temmuz'da Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık (LKMNH) ikinci taksit, Graınturk Tarım (GRTRK) ilk taksit ve Torunlar Gayrimenkul ile Avrupakent Gayrimenkul'ün üçüncü taksit temettü ödemeleri gerçekleşecek.

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Takip eden günlerde, 23 Temmuz'da Park Elektrik ve Duran Doğan Basım'ın, 24 Temmuz'da ise Ahlatcı Doğal Gaz ve Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri'nin temettü ödemeleri için hak kullanım tarihleri yatırımcıların gündeminde olacak. Haftanın son işlem gününde, 25 Temmuz Perşembe, Enerya Enerji, Vestel Beyaz Eşya ve Berkosan Yalıtım'ın ilk taksit temettü ödemeleri ile temettü takvimi sona erecek. Yatırımcıların, bu ödemeleri kaçırmamak için gerekli takibi yapmaları ve işlemlerini zamanında gerçekleştirmeleri büyük önem taşıyor.

İŞTE TEMETTÜ DAĞITACAK ŞİRKETLERİN LİSTESİ

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