Bu hafta hangi yatırıma aracı kazandırdı?

İstanbul Borsası BIST 100 bu hafta kaybedenler kulübünde yer aldı. Borsa haftayı yüzde 2,51 değer kaybıyla 10.138.97 puandan kapadı. Endeks hafta için en yüksek 10.610.18 puanı gördü, en düşük ise 10.112,40 puanı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,51 değer kaybederek 10.138,97 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.112,40, en yüksek 10.610,18 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 4,27 değer kaybetti. Hizmetler Endeksi, Sanayi endeksi kayıp yaşarken, teknoliji endeksi yüzde 2,56 değer kazancıyla 13.665,98 puan oldu.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 19,08 ile MİA Teknoloji oldu. MİA Teknoloji’yi, yüzde 17,00 ile Ülker, yüzde 6,18 ile Petkim izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 13,71 ile Agrotech Teknoloji olarak kayıtlara geçti. Agrotech'i Doğuş Otomotiv ve Akbank izledi. Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 540 milyar 146 milyon lirayla Koç Holding, 419 milyar 790 milyon lirayla Garanti BBVA ve 417 milyar 450 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

ALTIN

Gram altın kaybettirirken, yüzde 1,19 azalışla 2.401 liradan fiyatlandı. Cumhuriyet altının fiyatı da yüzde 1,79 düşüş yaşadı.

Doların satış fiyatı yüzde 0,15 artışla 32,2630 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,36 düşüşle 34,9060 lira oldu. Geçen hafta 41,1200 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,04 azalarak 41,1030 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,65 yükselişle 35,7640 liradan alıcı buldu.