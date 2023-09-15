Bu hafta şifresiz yayınlanacak maçlar belli oldu

Hollanda Eredivisie ve Suudi Arabistan Pro Ligi’nin Türkiye’deki yayıncı kuruluşu olan TV 8.5’un 15-17 Eylül tarihleri arasında şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu.

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİGİ

TV8,5’da haftanın programı Cuma günü 21.00’de Neymar, Ruben Neves, Milinkovic Savic gibi dünya yıldızlarını transfer eden Al Hilal ile Al Riyadh arasında oynanacak mücadele ile başlayacak.

Suudi Arabistan Ligi’nden yayınlanacak diğer maç ise 16 Eylül Cumartesi günü saat 18.00’de oynanacak. Cristiano Ronaldo’nun yükselen formuyla dikkat çeken Al Nassr, Al Raed deplasmanında 3 puan arıyor.

HOLLANDA EREDIVISIE

Hollanda Ligi’nden 3 karşılaşma 15-17 Eylül arasında şifresiz olarak yayınlanacak.

Peter Bosz yönetiminde lige etkileyici bir giriş yapan PSV, NEC Nijmegen karşısında 3 puan arıyor. PSV ile NEC Nijmegen arasındaki bu mücadeleyi, Cumartesi 21.00’den itibaren TV8,5 ekranlarından izleyebilirsiniz.

TV8,5’un yayın akışına eklediği diğer iki maç ise Pazar günü oynanıyor. Önce eski günlerini arayan Ajax sahne alıyor. Ajax’ın rakibi ise bu sezon ligde oynadığı 3 maçı da kazanan Twente. Pazar 15.30’daTV8,5 ekranlarından takip edebilirsiniz.

Bu maçın hemen ardından ligde namağlup yoluna devam eden AZ Alkmaar, Sparta Rotterdam’ı konuk ediyor. Pazar 17.45’teki bu mücadele de TV8,5 ekranlarından naklen yayınlanıyor.