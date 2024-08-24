Bu haftanın yıldızları belli oldu. Dolar mı? Altın mı? Yoksa Borsa mı?

Altın, dolar ve borsa...Üçü de yatırım araçlarının ilk sıralarında yer alır. İşte bu hafta bu üçlüden hangisi kazandırdı hangisi kaybettirdi.

BORSA KAYBETTİRDİ

Borsa İstanbul BIST endeksi bu hafta kaybettirenler kulübündeydi. BIST 100 endeksi, en düşük 9.651,21 ve en yüksek 10.109,96 puanı gördü. Haftayı da, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,57 değer kaybederek 9,668,10 puandan tamamladı.

ALTIN KAZANDIRDI

Gram altın resmi piyasada bu hafta yüzde 2,23'lük artışla 2 bin 748 liradan işlem gördü. Kapalıçarşı'd ise gram altın 2 bin 814 liradan fiyatlandı. Gram altında resmi piyasa ile Kapalıçarşı arasında makas açılmaya devam ediyor.

Cumhuriyet altını ise resmi piyasada yüzde 3,21'lik yükselişle 18 bin 305 liraya yükseldi. Kapalıçarşı'da tam aldın 18 bin 286 liradan işlem gördü. Geçen hafta sonu 4 bin 451 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 590 liraya yükseldi. Kapalıçarşıda ise çeyrek altın 4 bin 590 liradan fiyatlandı

HEM DOLAR HEM DE EURO YÜKSELDİ

Bu hafta ABD doları yüzde 0,90 değer kazanarak 34,12 TL'ye yükseldi. Eurodaki yükseliş ise yüzde 2,55 olarak kayıtlara geçti. Euro 38.10 liradan işlem gördü. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,73 ve emeklilik fonları yüzde 0,41 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,54 ile "Kıymetli Maden" fonları oldu.