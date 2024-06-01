Bu hale gelen araçtan sağ kurtuldular

Kaynak: İHA
Bu hale gelen araçtan sağ kurtuldular

Muş'ta seyir halindeki bir otomobil aniden alev aldı, araçta bulunan 4 kişi son anda canlarını kurtardı.

Olay, Üçevler grup köy yolunda meydana geldi. Mehmet Cevat B. yönetimindeki 42 CRG 42 plakalı araç seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı.

KENDİLERİNİ SON ANDA DIŞARIYA ATTILAR

Araçta bulunan 4 kişi panikle kendilerini dışarı attı. Otomobilin yanmaya başlamasının ardından sürücü ekiplere ihbarda bulundu ve birçok itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

yangin-001.jpg

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, ancak araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Haberler
Altın yatırımcısı dikkat bu uygulama artık yasaklandı. Maliye Bakanlığı harekete geçti
Mert Başaran daha çok kazandıracak tüyoyu verdi. Yatırım yapan zengin olacak
Son Haberler
2024 kira vergisi ne kadar? Ekonomi
2024 kira vergisi ne kadar?
OpenAI çelik zırhını giydi. Hesaplar tek tek engelleniyor Teknoloji
OpenAI çelik zırhını giydi. Hesaplar tek tek engelleniyor
Atama kararları Resmi Gazete’de Gündem
Atama kararları Resmi Gazete’de
Dolar için geri sayım başladı. Piyasalar alev alev yanacak Ekonomi
Dolar için geri sayım başladı. Piyasalar alev alev yanacak
DSA'dan Filistin'in uyum sürecine ilişkin tasarıya onay Dünya
DSA'dan Filistin'in uyum sürecine ilişkin tasarıya onay
2024 İŞKUR maaşları ne kadar? Ekonomi
2024 İŞKUR maaşları ne kadar?
Seçil Erzan davasında flaş karar: Fatih Terim bir sonraki duruşmada hazır bulunacak Gündem
Seçil Erzan davasında flaş karar: Fatih Terim bir sonraki duruşmada hazır bulunacak