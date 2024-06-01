Bu hale gelen araçtan sağ kurtuldular

Olay, Üçevler grup köy yolunda meydana geldi. Mehmet Cevat B. yönetimindeki 42 CRG 42 plakalı araç seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı.

KENDİLERİNİ SON ANDA DIŞARIYA ATTILAR

Araçta bulunan 4 kişi panikle kendilerini dışarı attı. Otomobilin yanmaya başlamasının ardından sürücü ekiplere ihbarda bulundu ve birçok itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, ancak araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.