Bu hırsızlığı ilk defa duyacaksınız. Sabah uyandığınızda arabanıza bakınca şaşırmayın

Editör: Fatma Demirkaya

Araba hırsızlarının yeni yöntemi ve çaldıkları parça “yok artık” dedirtti.

İstanbul Maltepe'deki bir sokak otomobiller park halindeyken, gözlerine kestirdikleri otomobillerin yanına yaklaşan iki kişi aracın farlarını çaldı. Farları güç uygulayarak yerinden söken hırsızlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

KAMERALARA YAKALANDILAR

Gözlerine kestirdikleri otomobillerin yanına yaklaşan iki hırsız araçtan inerek önce tamponunu parçaladı, ardından da ön farları yerlerinden söktü. Hırsızlık esnasında, araca binmiş olan şahısların sürücüsü ise araç içinde beklemeye devam etti. Hırsızlar, çaldıkları tamponlarla birlikte otomobile binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

Hırsızlık anlarını gören vatandaşlar “bu hırsızlığı da ilk kez duyuyoruz” demekten kendini alamadı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise paylaşılan görüntülerin altına "sabah uyandığınızda arabanıza bakınca şaşırmayın" yazdı.