Bu ilanları paylaşanlara büyük ceza. 54,5 Milyon lira ceza kesildi

Emlak sektöründe kayıt dışı manipülatif ve manipülasyon amaçlı ilan paylaşan 545 kişiye 54 milyon 500 bin TL ceza kesildi.

KAYNAK: AA
Bu ilanları paylaşanlara büyük ceza. 54,5 Milyon lira ceza kesildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, piyasada denge unsurunu bozabilecek her türlü eylem ve fiille ilgili inceleme ve denetimlere detaylı şekilde devam edildiği belirtildi.

Emlak sektörüne yönelik adımlara değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlık olarak spekülatif fiiller ile fahiş fiyata sebebiyet veren ilanlar, yanıltıcı reklamlar titizlikle incelenmektedir. Bu kapsamda, ilan platformlarında verilen satılık emlak ilanları inceleme altına alınmıştır.

1 Eylül'den bu yana verilen satılık emlak ilanlarında, ilanın yayımda olduğu dönemde fiyatında yüzde 100 ve üzeri artış yaparak piyasayı ve serbest rekabeti bozan ve tüketicileri mağdur eden 545 kişiye Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'in 14'üncü maddesindeki 'Taşınmaz ticaretiyle iştigal edenler haksız ve hukuka aykırı davranış ve ticari faaliyetlerde bulunamaz' hükmüne aykırı faaliyetleri nedeniyle kişi başına 100 bin lira olmak üzere toplam 54 milyon 500 bin lira para cezası verilmesine karar verilmiştir."

Vatandaşları mağdur edebilecek her türlü ihtimalin Bakanlıkça değerlendirildiği vurgulanan açıklamada, gerekli incelemelerin de ivedilikle başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Bakanlığın, vatandaşların spekülatif fiyat artışlarından etkilenmesinin önüne geçmek, piyasada adaletli ve rekabetçi bir ortam tesis etmek için elindeki bütün argümanları sektör ve konu bazlı kullanılmaya devam edeceğinin altı çizildi.

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