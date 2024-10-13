Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! İstanbul karanlığa gömülecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! İstanbul karanlığa gömülecek

İstanbul’da 13 Ekim Pazar günü birçok ilçede planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat!

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) tarafından yapılan uyarıya göre, elektrik kesintisi planı, sabah erken saatlerde başlayacak ve bazı bölgelerde öğleden sonraya kadar sürecek. İşte mahalle mahalle, elektrik kesintisi listesi…

Esenyurt Kesinti Saati:

00:00 - 07:00 Etkilenen Mahalleler: Akçaburgaz Mahallesi Nedeni: Kapsamlı trafo bakımı ve onarım çalışmaları. Açıklama: Esenyurt’ta gece yarısından sabah saatlerine kadar sürecek kesintiler, özellikle trafo merkezi bakımı ve havai hat yenileme çalışmaları nedeniyle yapılacak.

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Üsküdar İlçesi Kesinti Saati: 09:00 - 15:00 Etkilenen Mahalleler: Ferah Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi Nedeni: Elektrik hatlarının yenilenmesi ve bakım çalışmaları. Açıklama: Üsküdar’da yapılacak çalışmalar, altyapı iyileştirme ve bakım çalışmaları nedeniyle bu kesinti gerçekleşecek.

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Pendik İlçesi Kesinti Saati: 08:00 - 16:00 Etkilenen Mahalleler: Güllübağlar Mahallesi, Kurtköy Mahallesi Nedeni: Yüksek gerilim hattı yenileme çalışmaları. Açıklama: Pendik’te elektrik hatlarının güçlendirilmesi amacıyla yapılacak olan bu kesintilerde, bölgedeki yüksek gerilim hatları yenilenecek.

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Beylikdüzü İlçesi Kesinti Saati: 14:00 - 18:00 Etkilenen Mahalleler: Kavaklı Mahallesi, Adnan Kahveci Mahallesi Nedeni: Trafo yenileme çalışmaları. Açıklama: Beylikdüzü’nde elektrik kesintisi, yeni yerleşim yerlerinin enerji ihtiyacını karşılamak için trafo merkezlerinin yenilenmesi amacıyla gerçekleştirilecek.

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Başakşehir İlçesi Kesinti Saati: 11:00 - 16:00 Etkilenen Bölgeler: İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Nedeni: Endüstriyel bölgede elektrik altyapısının güçlendirilmesi.

Sarıyer İlçesi Kesinti Saati: 12:00 - 15:00 Etkilenen Mahalleler: Büyükdere Mahallesi Nedeni: Alçak gerilim hattı yenileme çalışmaları

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