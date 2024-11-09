Bu illerde yaşayanlar korkmasın! Deprem uzmanı zemini en sağlam 21 ili sıraladı

Türkiye’de zemini sağlam ve depreme dayanıklı şehirler sürekli merak ediliyor. Özellikle yaşanan 6 Şubat depremleri sonrasında deprem riski taşıyan illerden göç hızlandı. Son olarak Elazığ’da yaşanan 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrasında güvenli iller yeniden araştırılmaya başlandı.

Elazığ’daki depremin ardından Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Elazığ/Şehsuvar’da 5,1 deprem oldu. Deprem DAF üzerinde, Keban Barajına yakın. Bölgede büyük afet oluşturacak deprem enerjisi büyük ölçüde Malatya’dan Karlıova- Göynük’e kadar depremlerle tükendi. Bugünkü deprem 6 Şubat depremlerinin enerji transferi ile ilgili. Afet beklemiyorum” ifadelerini kullandı.

DEPREME DAYANIKLI 21 KENT

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin depreme karşı en güvenilir illerini sıraladı:

KIRKLARELİ

ZONGULDAK

KASTAMONU

SİNOP

SAMSUN

GİRESUN

ORDU

TRABZON

RİZE

ARTVİN

MARDİN

SİİRT

BATMAN

MERSİN

ANTALYA

URFA

KONYA

KARAMAN

NİĞDE

NEVŞEHİR

ANKARA.