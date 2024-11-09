Bu illerde yaşayanlar korkmasın! Deprem uzmanı zemini en sağlam 21 ili sıraladı

Türkiye’de zemini sağlam ve depreme dayanıklı şehirler sürekli merak ediliyor. Özellikle yaşanan 6 Şubat depremleri sonrasında deprem riski taşıyan illerden göç hızlandı. Son olarak Elazığ’da yaşanan 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrasında güvenli iller yeniden araştırılmaya başlandı.
Elazığ’daki depremin ardından Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Elazığ/Şehsuvar’da 5,1 deprem oldu. Deprem DAF üzerinde, Keban Barajına yakın. Bölgede büyük afet oluşturacak deprem enerjisi büyük ölçüde Malatya’dan Karlıova- Göynük’e kadar depremlerle tükendi. Bugünkü deprem 6 Şubat depremlerinin enerji transferi ile ilgili. Afet beklemiyorum” ifadelerini kullandı.
DEPREME DAYANIKLI 21 KENT
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin depreme karşı en güvenilir illerini sıraladı:
KIRKLARELİ
ZONGULDAK
KASTAMONU
SİNOP
SAMSUN
GİRESUN
ORDU
TRABZON
RİZE
ARTVİN
MARDİN
SİİRT
BATMAN
MERSİN
ANTALYA
URFA
KONYA
KARAMAN
NİĞDE
NEVŞEHİR
ANKARA.