'Bu insanlar nereden ve nasıl devlete vergi verecekler' TESK Başkanı'ndan haklı isyan

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
'Bu insanlar nereden ve nasıl devlete vergi verecekler' TESK Başkanı'ndan haklı isyan

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 İli olumsuz etkileyen ve kapanması ağır yaralara sebep olan deprem nedeniyle alınan mücbir sebep kararının mutlaka uzatılması gerektiğini söyledi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Deprem bölgesindeki esnaf ve sanatkarlarımız halen mağduriyet içerisinde. Çoğu esnafımızın arabası enkaz altında kalmış ve kullanılmaz hale gelmiş. En önemlisi enkaz altında kalan araçları yapacak usta kalmamışken şimdi bu insanlar nereden ve nasıl devlete vergi verecekler. Esnaf ve sanatkar işinin başına tam geçip ayağa kalkmadan deprem bölgelerinde hayat normale dönmeli ki esnaf ve sanatkar vergisini ödesin. Bu sebeplerden dolayı tüm deprem bölgesinde öncelik, ticari hayatın zaman kaybedilmeden canlandırılması yönünde olmalı” değerlendirmesinde bulundu.

-“MÜCBİR SEBEP HALİ UZATILMALI”
Ticari hayatın canlanması ve yaşamın deprem bölgesinde normale dönmesi için Mücbir sebep halinin uzatılması ile beraber esnafın vergi ve prim borçlarına bir kolaylık sağlanması gerektiğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Meydana gelen deprem sonrasında depremi ağır olarak yaşayan ve olumsuz etkilenen illerimizde mücbir sebep ilan edilmiş vergiler, SGK ve Bağ-Kur primleri, gelir, stopaj vergileri, Damga Vergisi, KDV, MTV vergisi 31 Ağustos 2024 tarihine kadar ertelenmişti. Esnafımız şuan sadece beyannamesini veriyor. Cebinde ve kasasında parası olmadığından ödemesini yapamıyor. Depremler nedeniyle vergi, sosyal güvenlik, kredi, kira ve piyasaya olan diğer borçlarını ödeyemeyen esnafımız devletimizden destek ve katkı beklemektedir. Öncelikle Mücbir Sebep Halinin uzatılmasını talep ediyoruz. Deprem bölgesinde bulunan İşyeri ve evi yıkılan esnaflarımızın SGK ve Bağ-Kur primleri, gelir, stopaj vergileri, Damga Vergisi, KDV, MTV, vergi, elektrik, doğalgaz ve 2023 yılından önceki tüm vergilerine bir kolaylık getirilmelidir ki ticaret ile birlikte hayat normale dönebilsin” ifadelerine yer verdi.

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