Bu İranlı Recep İvedik. Kopyası ortaya çıktı

Şahan Gökbakar’ın başrolünde yer aldığı "Recep İvedik" karakterine İran'dan rakip çıktı. Recep İvedik karakterine kendini benzeten ünlü komedyenin hayranını görenler "Artık birde İranlı Recep İvedik'imiz oldu" yorumunu yaptılar.

DurakMedya'da yer alan habere göre milyonları aşkın izlenme oranıyla Türkiye’de en çok izlenen filmler arasında yer alan "Recep İvedik"in benzeri İran'dan çıktı.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın hayat verdiği 'Recep İvedik'e bire bir benzeyen İranlı hayranını görenler gözlerine inanamadılar. Şahan Gökbakar'ın seri filmlerinde giydiği gömleğin aynısını giyen İranlı hayran kaşları ve sakalı ile de "İranlı Recep İvedik" yorumlarına neden oldu.