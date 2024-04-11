Bu İranlı Recep İvedik. Kopyası ortaya çıktı

Kaynak: Durak Medya
Bu İranlı Recep İvedik. Kopyası ortaya çıktı
Komedyen Şahan Gökbakar'ın 'Recep İvedik' karakterine bire bir benzeyen İranlı hayranını görenler gözlerine inanamadı.

Şahan Gökbakar’ın başrolünde yer aldığı "Recep İvedik" karakterine İran'dan rakip çıktı. Recep İvedik karakterine kendini benzeten ünlü komedyenin hayranını görenler "Artık birde İranlı Recep İvedik'imiz oldu" yorumunu yaptılar.

ivedik-kopya.jpg

DurakMedya'da yer alan habere göre milyonları aşkın izlenme oranıyla Türkiye’de en çok izlenen filmler arasında yer alan "Recep İvedik"in benzeri İran'dan çıktı.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın hayat verdiği 'Recep İvedik'e bire bir benzeyen İranlı hayranını görenler gözlerine inanamadılar. Şahan Gökbakar'ın seri filmlerinde giydiği gömleğin aynısını giyen İranlı hayran kaşları ve sakalı ile de "İranlı Recep İvedik" yorumlarına neden oldu.

Son Haberler
İYİ Parti Genel Başkan Adayı Akalın'dan flaş kongre çıkışı. 'Kongreyi erteletmek Erdoğan'ın geleceğine hizmettir' Gündem
İYİ Parti Genel Başkan Adayı Akalın'dan flaş kongre çıkışı. 'Kongreyi erteletmek Erdoğan'ın geleceğine hizmettir'
YSK, 31 Mart seçimleri itirazlarını değerlendirdi: Çoğu itiraz reddedildi Siyaset
YSK, 31 Mart seçimleri itirazlarını değerlendirdi: Çoğu itiraz reddedildi
Sorumsuz sürücü Batman'da trafiği tehlikeye attı Yerel Haberler
Sorumsuz sürücü Batman'da trafiği tehlikeye attı
Fenerbahçe Yunanistan'da 3-0'dan nasıl geri döndü? İsmail Kartal'ın en büyük hatasını açıkladı Spor
Fenerbahçe Yunanistan'da 3-0'dan nasıl geri döndü? İsmail Kartal'ın en büyük hatasını açıkladı
Kedi kız! Tanıdıkları: "Annesi hamileyken kedi yedi böyle oldu" diyor Gündem
Kedi kız! Tanıdıkları: "Annesi hamileyken kedi yedi böyle oldu" diyor
Yürüyen merdiven kullanan çocuk başını korkuluklara sıkıştırdı Video
Yürüyen merdiven kullanan çocuk başını korkuluklara sıkıştırdı
‘Kilit kavşak’ta araç yoğunluğu! Tatilciler dönüşe geçti Gündem
‘Kilit kavşak’ta araç yoğunluğu! Tatilciler dönüşe geçti