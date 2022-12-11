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  • Messi'yi Weghorst'un elinden zor almışlar. 'Bu iri adam Messi'yi tekme tokat dövecekti'

Messi'yi Weghorst'un elinden zor almışlar. 'Bu iri adam Messi'yi tekme tokat dövecekti'

Arjantin-Hollanda maçından sonra yaşananlar ortaya çıktı.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 14:21
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'Bu iri adam Messi'yi tekme tokat dövecekti' Messi'yi Weghorst'un elinden zor almışlar

Messi'yi Weghorst'un elinden zor almışlar. 'Bu iri adam Messi'yi tekme tokat dövecekti'
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Dünya Kupası çeyrek final maçında Arjantin'in Hollanda'yı normal süresi 2-2 biten maçtan sonra yaşanan gerginlikle ilgili her gün yeni bir gerçek ortaya çıkıyor.

Karşılaşma sonrası Weghorst ile Messi arasında sözlü tartışma çıkmıştı. Messi, maçtan sonra röportaj verirken Weghorst'a "Ne bakıyorsun aptal, önüne bak. Sen aptalsın" diye bağırmıştı.

O anda yaşananları Arjantinli eski futbolcu Agüero anlattı. Agüero, şu ifadeleri kullandı:

"Soyunma odasına yeni giriyorduk ki bu iri adam (Weghorst) 'Hey, hey, Messi' diye bağırmaya başladı. Leo Messi ona bakmak için döndü. Adam daha sonra ona, 'Buraya gel de bunu erkek gibi yüzüme söyle' dedi. Ben de oraya atladım ve ona susmasını söyledim. Yoksa Leo’yu tekme tokat dövecekti. ‘Messi ile neden böyle konuşuyorsun?' dedim. Sonra bana 'Bana sus deme' diye tepki gösterdi." 

Weghorst'un Messi'ye yöneldiği anda Agüero ile bazı oyuncuların da araya girdikleri ve Messi'yi soyunma odasına götürdükleri öğrenildi.

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