Bu işlemler artık ücretsiz yapılacak. Duyanlar soluğu Nüfus Müdürlüğünde alıyor

Yeni düzenlemeye göre, artık birden fazla kartı cüzdanınızda taşıma ihtiyacı tamamen ortadan kalkıyor. Kimlik kartı ve ehliyeti tek bir kartta birleştirmek artık mümkün hale geliyor. Nüfus müdürlüğüne başvurarak, ehliyet ve kimlik kartınızı birleştirebilirsiniz.

15 TL ÜCRETİ VAR

Yeni kimlik kartı ve ehliyetiniz varsa, hiçbir belge gerekmeksizin birleştirme işlemi yapılabiliyor. Ancak, eski ehliyetiniz bulunuyorsa, öncelikle ehliyet yenilemesi yapılması zorunlu olacak. Bu işlem için 15 TL ücret ödemek gerekiyor.

Cüzdanlarda hem ehliyet hem de kimlik kartı taşıma zorunluluğu artık ortadan kalktı. Vatandaşlar bundan sonra iki kartı birleştirme fırsatına sahip.

RANDEVU İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

Bunun için yapılması gereken tek şey nüfus müdürlüğünden randevu almak. Kimlik ile ehliyet birleştirme işleminin nasıl yapıldığı ise merak konusu haline geldi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün Randevu Al sayfasından işlemlerinizi başlatabiliyor.

Randevu Al sayfasına girildikten sonra;

"TC Kimlik Kartına Sürücü Belgesi Ekleme" seçeneğini seçin ve çıkan ekranı onaylayın.

Kişisel bilgilerinizi girin ve devamında il ile ilçe seçiminizi yapın.

Son olarak, randevu almak istediğiniz kişiyi seçin ve uygun randevu saatinizi belirleyin.



KİMLİK VE EMNİYET BİLGİLERİ İÇİN GEREKEN BELGELER NELER?

Yeni kimlik kartı ve yeni sürücü belgesi mevcutsa, kimlik ile ehliyet birleştirme işlemi için ek bir belgeye ihtiyaç duyulmuyor.

Yeni kimliği ve yeni ehliyeti yetkililere teslim ettikten sonra birleştirme işlemi gerçekleştiriliyor.

Bu birleştirme işlemi tamamlandıktan sonra, yeni kimlik birkaç gün içinde adresinize gönderiliyor.

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KİMLİK VE EHLİYET BİRLEŞTİRMEK NE KADAR?

Eski ehliyet ile yeni kimlik kartı birleştirilmiyor. Bu nedenle, öncelikle yeni bir ehliyet almak gerekiyor.

Bu işlem için herhangi bir ücret ödenmiyor. Ancak yeni ehliyet almak için 15 lira ücret ödenmesi gerekiyor.