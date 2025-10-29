İstanbul Maltepe’de ilginç isimli bir emlak firmasıyla karşılaştım. İsmi Kemalist Gayrimenkul!

Yolda yürürken şans eseri karşılaştığım isime şaşırdım. İlk önce firma sahibinin adının Kemal, İstanbul’da faaliyet yürüttüğü için de İstanbul’u kısaltarak Kemalist adını kullanıyordur diye düşündüm. Ancak yine de firma sahibini aradım.



Firma sahibi 45 yıldır İstanbul’da emlakçılık yapan Mustafa Özkalan isimli bir vatandaş. Firmasının adını Kemalist olarak koyması bir tescil olayıyla başlıyor. Mustafa Özkalan, “Biz 45 yıldır emlakçılık yapıyoruz. Önceki ismimiz Emlak Fabrikası’ydı. Ancak bu ismi tescil ettiremediğimiz için bir kişi satın aldı ve bize yüksek fiyata satmaya çalıştı. Bize böyle bir şey yapmayım Kemalist Gayrimenkul ismini kullanmaya başladık” dedi.







“Kemalist olduğunuz için mi bu ismi aldınız” sorusuna Mustafa Özkalan şöyle yanıt verdi : “Tabii ki Atatürkçü olduğum için bu ismi firmamıza verdik. Bir de bu isim için tescil almaya gerek yok. Başkaları da Kemalist ismini kullanırsa bundan gurur duyarız. Sonuçta Atatürk bu ülkenin en büyük değeri.”



